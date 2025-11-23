Белье часто накапливается быстро – и стирать одежду постоянно может казаться хлопотным. Особенно, когда вы не знаете точно, нужно ли выворачивать одежду перед тем, как класть ее в стиральную машину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Следует ли стирать одежду наизнанку?
Выворачивание одежды наизнанку – это задача, которое нужно делать перед каждой стиркой, пусть даже оно и отнимает немного вашего ценного времени. Таким образом можно предотвратить раздражение тканей из чувствительного материала и защитить цвета от выцветания. Особенно важно помнить об одежде с молниями, пуговицами и из тяжелых материалов – в таких случаях выворачивать его чрезвычайно важно.
Стирка, казалось бы, должна обновить одежду и дать ей новую жизнь, но часто трение в стиральной машине и выцветание цветов приводит еще и к тому, что во время чистки одежда понемногу портится. И именно выворачивание ее помогает избежать этой неприятности.
Конечно, полностью предотвратить выцветание ткани невозможно, но выворачивание одежды наизнанку замедляет этот процесс, и ваши любимые футболки и джинсы прослужат вам немного дольше, пишет The Spruce.
Поэтому вот какую одежду нужно выворачивать перед стиркой:
- джинсы;
- спортивная одежда;
- хлопчатобумажные рубашки;
- одежда ярких цветов;
- одежда темных цветов;
- деликатные материалы.
Какую одежду не стоит выворачивать?
Конечно, большинство одежды получит пользу от предварительного выворачивания наизнанку, однако есть и несколько исключений. В частности, случаи, когда на одежде есть видимые пятна, от которых вы хотите избавиться. В таком случае можно или предварительно обработать пятно и стирать наизнанку, или же просто не выворачивать вещь перед стиркой.
Недостаток стирки одежды на изнанку один и простой – из-за такой стирки менее эффективно удаляются пятна.
Какие еще лайфхаки о стирке стоит знать?
