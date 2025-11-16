У них містяться сапоніни – природні миючі речовини, які добре виводять бруд, а таке прання не потребує використання хімії, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як прати одяг кінськими каштанами?

Стиглі зібрані каштани потрібно промити під водою. Далі кожен плід розріжте на дрібні шматочки. Чим меншими вони вийдуть, тим більше корисних речовин перейде у воду.

Подрібнені каштани покладіть в миску й залийте їх гарячою водою на 30 хвилин. За цей час сапоніни утворять у воді природний миючий розчин. Після зазначеного часу процідіть рідину, щоб отримати гель для прання. Його можна заливати у відсік пральної машини чи використовувати для ручного прання.



Каштани допоможуть у пранні / Фото Pexels

Щоб засіб довше простояв, додайте до нього сіль. Завдяки цьому він зможе простояти у холодильнику кілька днів. А ще можна висушити каштани й кидати перед пранням прямо в барабан у спеціальному тканинному мішечку.

У чому користь каштанів?

Сапоніни утворюють легку пінку, яка вимиває забруднення з тканини. Вони не викликають алергію та не залишають запаху. Метод чудово підійде для тих людей, які не хочуть використовувати вдома побутову хімію.

Для машинного прання достатньо 4 – 6 подрібнених каштанів на один цикл. Їх також можна додати в барабан у тканинному мішечку. Спосіб підходить для бавовни, постільної білизни та дитячого одягу.

Каштани можна використовувати не лише для прання, розповідає ютуб-канал "Городниці з Одеси". Додавання 5 – 10 каштанів чи жолудів до картоплі під час зберігання може запобігти проростанню та псуванню овочів. Цей лайфхак стане особливо корисним для тих, хто має великий урожай картоплі, та переживає за те, щоб овочі добре простояли аж до весни.

