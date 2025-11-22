Більшість з нас були впевнені в тому, що спрей WD-40 підходить лише для скрипучих дверей, які потрібно ним змастити, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Та виявляється, що завдяки цьому засобу можна впоратися навіть з побутовими проблемами.

Як використовувати WD-40 у ванній кімнаті?

Вапняний наліт унітазу

Твердий осад під обідком унітазу знайомий нам усім. Завдяки спрею його вдасться швидко розм’якшити. Потрібно лише розпилити його на внутрішню поверхню унітазу, зачекайте кілька хвилин та пройдіться щіткою. Формула зруйнує мінеральні відкладення й створює бар’єр, який уповільнює їхню появу.

Дзеркала без запотівання

Після прийому душу нанесіть WD-40 на серветку з мікрофібри та розітріть по сухій поверхні. Прозорий шар завадить водяній парі осісти на дзеркало. Важливо лише не розпилювати спрей на скло.

Блискучі змішувачі

Кранам можна повернути сяйво дуже просто. Для цього нанесіть засіб на хвилину, а тоді витріть насухо. Метал почне виглядати наче новий.



Змішувач можна легко відчистити / Фото Pexels

Скрип дверей

Якщо двері скриплять, тоді спрей потрібно нанести на петлі, щоб двері рухалися тихо, без дратівливих звуків.

Обробка затирки

Після очищення затирки, нанесіть тонкий шар засобу. Масляна плівка не дасть волозі швидко увібратися, тож темні плями з’являться не так швидко.

Які ще є цікаві лайфхаки?