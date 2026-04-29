Проте усі ці помилки у вирощуванні легко виправити, пише Good Housekeeping. Експерти визначили основні огріхи дачників у вирощуванні популярних овочів.

Які є помилки у вирощуванні помідорів?

Занадто швидка посадка

Час посадки залежить від погоди та клімату. Перш ніж братися за вирощування помідорів на відкритому повітрі, слід дочекатися денної температури – 15 градусів.

Розсада дуже чутлива до низьких температур, тому рання посадка може призвести до загибелі рослин чи уповільнення росту.

Мала кількість поживних речовин

Помідори потрібно підгодовувати, особливо після початку плодоношення.

Коли я саджу помідори, то кидаю ложку органічного добрива для помідорів на дно лунки, перш ніж посадити рослину. Як тільки мій помідор почне рости та плодоносити, я підживлюю добривами його кожні 3 – 4 тижні,

– розповів садівник Браян Брігантті.

Уникнення обрізки

Якщо не обрізати пагони біля основи головного стебла і бічних гілок, то це може призвести до значного росту листя. Таким чином забуття про обрізку обмежить утворення плодів.

Якщо залишити бічні пагони, утвориться занадто багато повітряних пробок, а це може призвести до появи шкідників та хвороб,

– зазначила садівниця Сара Рейвен.

Помідори дуже добре переносять обрізку, тому не варто цього боятися. Крім того, потрібно обов’язково видаляти листя, яке контактує з ґрунтом, оскільки воно може спричинити ґрунтові захворювання.

Нерегулярний полив

Помідори люблять вологий ґрунт, тому їх потрібно поливати постійно, особливо в період посушливого та спекотного літа. Важливо лише не перестаратися, щоб не призвести до гниття коренів.



Помідори потрібно постійно поливати / Фото Pexels

Посадка розсади занадто близько одна до одної

Садівники радять робити відстань між розсадою від 45 до 60 сантиметрів одна від одної. Якщо ж висадити рослини занадто щільно, то автоматично погіршиться циркуляція.

Овочі почнуть конкурувати за сонячне світло, воду і поживні речовини. А ще така тісна посадка збільшує ризик появи шкідників.

Вибір неправильного сорту

Помідори бувають різних форм та розмірів. Перед посадкою потрібно врахувати розмір ділянки й обрати детермінантний чи індетермінантний сорт.

Детермінантний сорт – це низькорослий, кущовий тип рослини. Індетермінантний сорт вже є високорослим чи гібридом помідорів, із необмеженим ростом основного стебла.

Детермінантні помідори займають менше місця та ростуть як кущ. Вони ідеально підходять для вирощування у контейнерах, але плодоносять лише 2 тижні.

Індетермінантні помідори виростають довшими лозами, у деяких випадках аж до 3 метрів заввишки, і дають плоди впродовж всього сезону.

Відсутність опори

Більшості помідорам потрібні шпалери для кращого росту. Без належної опори вага гілки почне провисати чи обламуватись.

Збір врожаю в невідповідний час

Помідори слід вчасно збирати. Якщо перетримати на грядках вже дозрілі овочі, то вони можуть розтріскатися чи псуватися. Один гнилий помідор привабить безліч комах та шкідників на грядку. Дачники навіть радять зібрати трохи недозрілі томати, які за кілька днів у приміщенні природно дозріють.

Крім того, помідори досить часто хворіють на фітофтороз, пише Express. Його можна запобігти, не допускаючи застою води та висадивши рослини на сонячних ділянках.

Крім того, мульчування помідорів захищає від фітофторозу, запобігаючи перенесенню спор дощем та контролюючи вологість ґрунту. Однак мульчування варто робити після прогріву ґрунту.

