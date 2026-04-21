Отримати щедрий урожай досить просто, розповів дачник на ютуб-каналі "Ліричний Селянин". Та перед тим, як обирати сорт, все ж таки важливо здійснити посадку в теплу погоду.

Коли садити картоплю і які сорти обрати?

Проблеми з картоплею виникають найчастіше від того, що бульби садяться у холодний та погано прогрітий ґрунт. Весна цього року хоч і прийшла вчасно, проте досі ще досить холодна.

Щоб бути певними в тому, що урожай зійде, а бульба не замерзне в ґрунті, запланувати посадку потрібно на початку травня. В останній місяць весни температура вже стабілізується, а ґрунт рівномірно прогрівається.

У такому разі в дачників ще залишається трохи часу, щоб обрати правильні сорти для посадки. У відеоролику садівник проаналізував коментарі та реальний досвід садівників зі всієї України й виділив п’ятірку лідерів, які найкраще себе зарекомендували на ділянках.

Які сорти картоплі обирають українці?

"Беллароза" (1 місце) – українці вважають цей сорт беззаперечним лідером, оскільки він дає стабільний та хороший урожай.

"Рив'єра" (2 місце) – один з найпопулярніших дуже ранніх сортів. Якщо цей сорт швидко посадити, то урожай можна отримати в дуже короткі терміни.

"Гранада" (3 місце) – дачники відзначають сорт високою врожайністю та гарним смаком, з витягнутою формою бульб.

"Пікассо" (4 місце) – відомий сорт з рожевими вічками, який довго зберігається й не є вимогливим у догляді.

"Королева Анна" (5 місце) – сорт має гарний товарний вигляд завдяки рівномірним бульбам, які виростають майже однаковими.

Як вибрати сорт картоплі для посадки: дивіться відео

Щоб визначити свого фаворита можна висадити кілька сортів, проте все ж таки клімат та склад ґрунту також відіграють важливу роль, тому на це дачникам слід звертати увагу.

Для посадки картоплі відстань між лунками повинна бути 30 – 35 сантиметрів, а між рядами 70 – 80 сантиметрів, пише The Spruce. Перед посадкою ґрунт має бути пухким та сухим, адже картопля не витримує вологи. Земля має прогрітися на глибині 10 – 12 сантиметрів, а температура ґрунту має бути не меншою, ніж +7 градусів.

