Однако все эти ошибки в выращивании легко исправить, пишет Good Housekeeping. Эксперты определили основные погрешности дачников в выращивании популярных овощей.

Читайте также Какие сорта картофеля посадить в 2026 году: 5 лидеров, которые обожают украинцы

Какие ошибки в выращивании помидоров?

Слишком быстрая посадка

Время посадки зависит от погоды и климата. Прежде чем браться за выращивание помидоров на открытом воздухе, следует дождаться дневной температуры– 15 градусов.

Рассада очень чувствительна к низким температурам, поэтому ранняя посадка может привести к гибели растений или замедлению роста.

Малое количество питательных веществ

Помидоры нужно подкармливать, особенно после начала плодоношения.

Когда я сажаю помидоры, то бросаю ложку органического удобрения для помидоров на дно лунки, прежде чем посадить растение. Как только мой помидор начнет расти и плодоносить, я подкармливаю удобрениями его каждые 3– 4 недели,

– рассказал садовник Брайан Бригантти.

Избегание обрезки

Если не обрезать побеги у основания главного стебля и боковых ветвей, это может привести к значительному росту листьев. Таким образом забвение об обрезке ограничит образование плодов.

Если оставить боковые побеги, образуется слишком много воздушных пробок, а это может привести к появлению вредителей и болезней,

– отметила садовница Сара Рейвен.

Помидоры очень хорошо переносят обрезку, потому не стоит этого бояться. Кроме того, нужно обязательно удалять листья, которое контактирует с почвой, поскольку оно может вызвать почвенные заболевания.

Нерегулярный полив

Помидоры любят влажную почву, поэтому их нужно поливать постоянно, особенно в период засушливого и жаркого лета. Важно только не переусердствовать, чтобы не привести к гниению корней.



Помидоры нужно постоянно поливать

Посадка рассады слишком близко друг к другу

Садоводы советуют делать расстояние между рассадой от 45 до 60 сантиметров друг от друга. Если же высадить растения слишком плотно, то автоматически ухудшится циркуляция.

Овощи начнут конкурировать за солнечный свет, воду и питательные вещества. А еще столь тесная посадка увеличивает риск появления вредителей.

Выбор неправильного сорта

Помидоры бывают разных форм и размеров. Перед посадкой следует учесть размер участка и выбрать детерминантный или индетерминантный сорт.

Детерминантный сорт– это низкорослый, кустовой тип растения. И ндетерминантный сорт уже высокорослым или гибридом помидоров, с неограниченным ростом основного стебля.

Детерминантные помидоры занимают меньше места и растут как кустик. Они идеально подходят для выращивания в контейнерах., но плодоносят всего 2 недели.

Индетерминантные помидоры вырастают более длинными лозами., в некоторых случаях до 3 метров высотой, и дают плоды в течение всего сезона.

Насіння сортів помідорів можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Отсутствие опоры

Большинству помидоров нужны обои для лучшего роста. Без должной опоры вес ветки начнет провисать или обламываться.

Сбор урожая в неподходящее время

Помидоры следует собирать вовремя. Если передержать на грядках уже созревшие овощи, то они могут растрескаться или портиться. Один гнилой помидор привлечет множество насекомых и вредителей на грядке. Дачники даже советуют собрать немного незрелые томаты, которые через несколько дней в помещении естественно созреют.

Кроме того, помидоры довольно часто болеют фитофторозом, пишет Express. Его можно предотвратить, не допуская застоя воды и взорвав растения на солнечных участках.

Кроме того, мульчирование помидоров защищает от фитофтороза, предотвращая перенесение спор дождем и контролируя влажность почвы. Однако мульчирование следует производить после прогрева почвы.

Какие полезные советы для садоводов?

Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки– органика и азотные удобрения.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, мешающая воде и воздуху попадать в корни, или смешивать ее с компостом.