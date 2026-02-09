Утеплення балкона допомагає зменшити втрати тепла в квартирі та знизити витрати на опалення взимку, пишуть "Добрі новини". Утеплення балкона захищає помешкання від вологи, протягів та конденсату.

Чим утеплити балкон?

Досить часто українці встановлюють пінопласт на балконі. Він легкий, бюджетний та простий у монтуванні. Проте через товщину він займає багато місця.

Набагато надійнішим є екструдований пінополістирол (XPS). Його перевагою є щільність та відштовхуння вологи. На балконі часто відбувається перепад температур, тому про конденсат з цим матеріалом можна забути. Матеріал добре лягає на стіни й під стяжку на підлогу, а ще він тонший, тому не займе багато місця.



Екструдований пінополістирол (XPS) найкраще підходить для балкона / Фото з сайту "Мегабуд плюс"

Для забезпечення тиші варто скористатися мінеральною ватою. Вона зовсім не горить й добре поглигає шум. Фахівці радять цей варіант обирати для каркасних конструкцій. Проте з ватою варто бути обережними, бо якщо вона намокне, то перетвориться на мокру ганчірку.

Та якщо бюджет обмежений, то краще брати пінопласт. Для максимальної звукоізоляції та пожежної безпеки підійде мінвата. Проте найпрактичнішим варіантом все ж таки залишається екструдований пінополістирол (XPS), який є компактним та береже тепло навіть у сиру погоду.

Чим утеплити вікна взимку?

Для утеплення пластикових вікон можна використовувати бульбашкову плівку, теплозахисну плівку або ущільнювачі, йдеться на Sante Plus. Харчова плівка також може служити додатковою ізоляцією, створюючи повітряний бар'єр для збереження тепла всередині приміщення. А ще варто знати, що пластикові вікна можна перевести на зимовий режим. У такому положенні вікна набагато щільніше прилягатимуть до віконної рами.

Які ще є цікаві лайфхаки?