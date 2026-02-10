Металева банка після відкривання перестає бути герметичним бар’єром для їжі, пише Interia Kobieta. Вміст банки поглинає запахи інших продуктів, які зберігаються в холодильнику. Якщо поруч стоїть м’ясо чи риба, то консервовані овочі можуть перебрати їхній запах.

Чому консервну банку не можна тримати відкритою?

Через те, що консервна банка з будь-яким вмістом відкрита, в результаті смак їжі через деякий час швидко зіпсується. Окрім запаху, проблемою є вплив повітря та вологи на продукти. Це прискорює псування й може призвести до появи металевого присмаку в продукті.

Після одного дня зберігання у відкритій банці якість продуктів може значно погіршитися. А ще не варто забувати про безпеку. Нерідко гострі краї кришки збільшують ризик травмування, тому після відкриття консерви вміст варто пересипати в герметичний контейнер.



Найкраще підійде скляний контейнер, оскільки він обмежує проникнення повітря та запахів. Таке герметичне зберігання є важливим не лише для збереження смаку, але й для терміну придатності. Захищені продукти окислюються повільніше й довше зберігають свою харчову цінність.

Консервовані овочі потрібно зберігати впродовж 2 – 3 днів. Продукти в кислих розсолах чи солодких сиропах можуть зберігатися в холодильнику до тижня часу, але за умови, що вони добре закриті. Фахівці наголошують, що чим довше ми зберігаємо їжу, тим більше вона втрачає свій смак та харчову цінність.

Чому не треба викидати консервні банки?

Консервні банки можна використовувати як форми для випікання пасок, оскільки вони добре тримають форму та забезпечують рівномірне пропікання, пишуть "Добрі новини". Банки можна перетворити на ємності для зберігання дрібничок, вази для квітів або горщики для рослин, а також стерилізувати їх у духовці для довготривалого зберігання продуктів.

