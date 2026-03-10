Проте кожне повернення забутих речей вже не постає в тому ж самому вигляді, пише Elle. Дизайнери переосмислюють вигляд й створюють таку модель, яка гармонійно поєднається з усіма іншими речима в гардеробі.

Як виглядає трендова спідниця-колона?

У 2026 році дизайнери вирішили змістити фокус на довжину міді – до коліна чи трохи нижче, додати силуету більшої свободи й чіткішої вертикалі, що відсилає до форми колони. Серед важливих деталей – занижена талія, яка знову повертається в моду з 90-х років.



Трендова спідниця весни / Фото Elle

Деякі бренди зробили ставку на виразний декор та максималістичний настрій. Серед помітних деталей – бахрома, флористичні аплікації, ланцюги та заклепки. Ці речі додають спідниці акцентних елементів.

Інші ж бренди обрали протилежний підхід, зробивши ставку на мінімалізм та чистоту ліній. У їхній колекції представлені моделі в офісній естетиці, з ременями чи делікатними конструктивними деталями. Різноманіття панує й серед фактур. Спідниці представлені з класичного твіду, костюмної вовни, трикотажу та шкіри.

З чим поєднувати спідницю-колону?

Найкращий варіант – це створити контраст пропорцій. Об’ємний жакет з чіткою лінією плечей, вкорочений блейзер чи шкіряна куртка додадуть силуету структурності й підкреслять фірмову вертикаль спідниці.

Для тих, хто хоче створити невимушений варіант – підійде трикотаж. Це може бути лаконічний джемпер з класичним V-подібним вирізом, тонкий гольф чи базова футболка, які допоможуть створити образ на кожен день.



Трендова спідниця весни / Фото Elle

Щодо взуття, то тут вже варто орієнтуватися на події. Проте підійдуть різнопланові моделі – від лаконічних слінгбеків до чобіт, лоферів чи туфель-човників.

У 2026 році в тренді джинси темного кольору індиго, джинси-підкови, кльош, сигарети і яскравих відтінків, пише Vogue. Джинси мають правильну посадку, виготовлені з якісного матеріалу, і представлені в різних силуетах для легкого інтегрування в базовий гардероб.

