Вишиті сорочки з традиційними українськими орнаментами з кожним роком все більше підкорюють серця модниць та модників, пише 24 Канал. Якщо раніше наші пращури вважали вишиванку оберегом і вдягали її в особливі дні, то тепер вона органічно вписується у міські аутфіти.

Створювати автентичні образи на щодень – один з головних трендів останніх сезонів. Тож ділимося ідеями, як красиво стилізувати вишиванку навесні.

Як стилізувати вишиванку жінкам?

З джинсами – простий і стильний варіант

Поєднання вишиванки з джинсами – універсальне рішення, яке завжди виглядає доречно. З сорочкою добре поєднуються моделі mom-fit чи wide-leg. Джинси-кльош здатні візуально видовжити ріст, однак їх краще комбінувати зі взуттям на підборах.

Вишиванку можна частково заправити спереду, щоб надати образу невимушеності, а довершити аутфіт чоботами, лоферами чи кросівками – залежно від настрою.

Зі штанами – елегантний акцент

Перша леді України Олена Зеленська часто обирає поєднання вишиванки зі штанами палаццо. Цей фасон не втрачає актуальності вже кілька років поспіль. І це не дивно, адже штани виглядають стримано та водночас ефектно.

Для класичного варіанту підійдуть чорні, кремові чи молочні штани. А якщо хочеться додати образу цікавого акценту – варто звернути увагу на шкіряні моделі. У поєднанні з туфлями на підборах вони створюють розкішний та сучасний вигляд.

Зі спідницею – романтичний настрій

Ідеальною парою до вишиванки стане спідниця. Зараз у тренді короткі моделі з костюмної тканини або довгі сатинові варіанти. В таких образах стилісти радять підкреслювати талію тканинним чи шкіряним поясом, щоб зробити силует виразнішим.

Додати завершеності допоможуть аксесуари – від прикрас на шиї до виразних етноакцентів.

Трендові аксесуари до вишиванки

Весняні образи з вишиванкою особливо виграшно виглядатимуть з силянкою – традиційною бісерною прикрасою, яка щільно прилягає до шиї. Сьогодні вона знову в моді й чудово поєднується з вишитою сорочкою. Також актуальними залишаються багатошарові коралі, дукач та глиняні підвіски із сакральним розписом.



Коралі – справжня окраса образу / Shutterstock

Помітним акцентом стали пояси-крайки, які додають образу структурності та чіткої форми. Вони не лише підкреслюють талію, але й допомагають зробити силует більш зібраним. Якщо вишиванка об’ємна або має вільний крій, пояс легко збалансує пропорції й зробить аутфіт гармонійнішим.

Навесні вишиванку можна носити під тренч, легке пальто та навіть шкіряну куртку. Головне – правильно підібрати образ під верхній одяг, щоб речі виглядали гармонійно.

Як стилізувати вишиванку чоловікам?

Зі штанами – класичний варіант

Чоловіча вишиванка гармонійно поєднується з класичними штанами, лоферами та піджаком світлого відтінку. Такий варіант підійде як для святкових подій, так і для офісу.

З джинсами – базовий образ

Щоб вишиванка стала частиною повсякденного стилю, достатньо її доповнити темними джинсами та мінімалістичними кедами чи кросівками. Такий образ виглядає сучасно й невимушено.

Яку саме вишиванку обрати у 2026 році?

Цього року в моді вишиванки, які поєднують в собі традиційні елементи й сучасні силуети. У тренді – фасони з широкими рукавами, легкі моделі з V-подібним та "човниковим" вирізом.

Залишається популярною класична біла чи кремова основа з кольоровою, але стриманою вишивкою. Також у моді вишиванки з мінімалістичним дизайном – незначним орнаментом на манжетах, комірцях чи вздовж планки ґудзиків. Такі сорочки виглядають сучасно й підходять для святкових чи міських образів.



Вишиванка допомагає створювати стильні міські образи / Фото з Shutterstock

Незмінно в тренді натуральні тканини з льону та бавовни. Вони легкі й комфортні в носіння навесні та влітку.

Сьогодні українці не обмежуються лише однією вишиванкою. Все частіше гардероб доповнюється кожного сезону новою сорочкою, завдяки якій можна виразити свою індивідуальність. Вишиванку легко адаптувати до міського стилю та поєднати з базовими речами, особливо навесні – коли хочеться оновити гардероб красивим вбранням.