Однако каждое возвращение забытых вещей уже не предстает в том же самом виде, пишет Elle. Дизайнеры переосмысливают вид и создают такую модель, которая гармонично сочетается со всеми другими вещами в гардеробе.

Как выглядит трендовая юбка-колонна?

В 2026 году дизайнеры решили сместить фокус на длину миди – до колена или чуть ниже, добавить силуэту большей свободы и более четкой вертикали, что отсылает к форме колонны. Среди важных деталей – заниженная талия, которая снова возвращается в моду с 90-х годов.



Трендовая юбка весны / Фото Elle

Некоторые бренды сделали ставку на выразительный декор и максималистский настрой. Среди заметных деталей – бахрома, флористические аппликации, цепи и заклепки. Эти вещи добавляют юбке акцентных элементов.

Другие же бренды выбрали противоположный подход, сделав ставку на минимализм и чистоту линий. В их коллекции представлены модели в офисной эстетике, с ремнями или деликатными конструктивными деталями. Многообразие царит и среди фактур. Юбки представлены из классического твида, костюмной шерсти, трикотажа и кожи.

С чем сочетать юбку-колонну?

Лучший вариант – это создать контраст пропорций. Объемный жакет с четкой линией плеч, укороченный блейзер или кожаная куртка придадут силуэту структурности и подчеркнут фирменную вертикаль юбки.

Для тех, кто хочет создать непринужденный вариант – подойдет трикотаж. Это может быть лаконичный джемпер с классическим V-образным вырезом, тонкий гольф или базовая футболка, которые помогут создать образ на каждый день.



Трендовая юбка весны / Фото Elle

Что касается обуви, то здесь уже стоит ориентироваться на события. Однако подойдут разноплановые модели – от лаконичных слингбэков до сапог, лоферов или туфель-лодочек.

