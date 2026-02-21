При цьому вдало підібрана пара взуття дасть можливість залишатися у тренді та водночас не втрачати комфорт та зручність, пише Who Wear What.

Які чоловічі кросівки будуть у тренді у 2026 році?

Гібридні силуети

Цього року новими моделями дизайнери ставлять цікаве запитання: а що ж визначає кросівки? Чи це гумова підошва та шнурівка, чи зручність у носінні, чи певний набір матеріалів?

Тож у 2026 році модники вже запасаються силуетами "мутантами": гібридами кросівок та лоферів, кросівок та сандалів тощо.

Гібридні силуети дуже популярні у 2026 / Фото з інстаграму

Кросівки для бігу на тонкій підошві

У 2026 році не потрібно бути бігуном, аби носити бігові кросівки, адже цьогоріч у тренди повертаються ретро-моделі з тонкою підошвою, гумкою навколо щиколотки та затягнутою шнурівкою. Ця модель особливо трендовою виглядатиме у нейтральних кольорах – чисто чорний чи білий.

Ретро-кросівки для бігу повертаються у моду / Фото з інстаграму

Атласні кросівки

Ці кросівки – також гібридні, але цього разу вуличний комфорт та спорт перетинається з балетом, пише Vogue. Ніжні шнурівки та атласна тканина кросівок нагадує про пуанти, і популярність цієї моделі тільки набирає оберти. Знаменитості приєднуються до тренду: нещодавно в атласних кросівках прогулювався Гаррі Стайлз.

Атласні кросівки входять у тренди 2026 / Фото з інстаграму

Кольори пастельних олівців

Для того, аби у 2026 році залишатися у тренді, не обов'язково гнатися за новими моделями – достатньо звернути увагу на кольори. І низка брендів, як-от Fendi, Lacoste та Dries Van Noten представили кросівки на низькій підошві, що легко вирізняються з натовпу завдяки яскравим нетиповим кольорам: вони асоціюються з дитячою крейдою та восковими й пастельними олівцями.

Цікаві кольори кросівок залишаються в моді / Фото з інстаграму

Зелені, червоні, фіолетові чи навіть помаранчеві кросівки можуть стати новою текстурою у максималістському образі, або ж єдиною яскравою деталлю в одязі нейтральних кольорів.

Сітчасті кросівки

Тренд на взуття з відкритим верхом цього року добрався і до кросівок. Торік сітчасті балетки вже стали частиною такого собі "візуального канону", але у 2026 році модники прагнуть додати до своєї колекції також сітчасті кросівки, що поєднують практичність та мінімалізм.

Сітчасті кросівки – тренд 2026 року / Фото з інстаграму

Сітка також відсилає до класичнішого, "спортивного" підходу до кросівок та нагадує про теніс.

Що про догляд за взуттям слід знати?