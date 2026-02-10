Цвіль – це поширена проблема у багатьох будинках. І вона не лише псує естетичний вигляд вікон та стін, але й створює серйозну небезпеку для здоров'я, пише Express.

Як боротися з цвіллю на стінах?

Цвіль з'являється у вологих місцях, де температура регулярно змінюється – і тому найчастіше її можна побачити у ванній кімнаті чи на кухні. "Запускати" її точно не варто: щойно цвіль з'явилася на ваших стінах, вона може поширюватися дуже швидко і зрештою призведе до алергічних реакцій, кашлю, а у важких випадках – навіть до хронічних респіраторних інфекцій.

Приготувати вдома засіб від цвілі дуже просто, пише Martha Stewart. Для цього потрібно змішати у пляшці з розпилювачем рівні частини білого оцту та води, а тоді розпилити засіб на стіну. Та для того, аби засіб як слід подіяв, його потрібно залишити на кілька хвилин на поверхні.

І у випадку, якщо цвіль утворилася на підлозі, це досить просто. А ось коли мовиться про стіни, рідина просто стікає вниз, і через це не дає бажаного ефекту. На щастя, тут на допомогу приходить елементарний лайфхак.

Все, що потрібно зробити – це взяти паперову серветку. Відразу ж після того, як ви розбризкаєте засіб на стіну, прикладіть її до стіни. Вона закріпиться завдяки волозі та не дасть оцту й воді стекти вниз.

За кілька хвилин приберіть серветку та м'якою щіткою потріть поверхню, поки цвіль не зникне. Після цього потрібно протерти стіну вологою ганчіркою. Якщо залишки плісняви залишилися, повторіть чищення ще раз.

