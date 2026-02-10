Плесень – это распространенная проблема во многих домах. И она не только портит эстетический вид окон и стен, но и создает серьезную опасность для здоровья, пишет Express.
Интересно Что посадить вместе с помидорами весной: вырастут большие и вкусные
Как бороться с плесенью на стенах?
Плесень появляется во влажных местах, где температура регулярно меняется – и поэтому чаще всего ее можно увидеть в ванной комнате или на кухне. "Запускать" ее точно не стоит: как только плесень появилась на ваших стенах, она может распространяться очень быстро и в конце концов приведет к аллергическим реакциям, кашлю, а в тяжелых случаях – даже к хроническим респираторным инфекциям.
Приготовить дома средство от плесени очень просто, пишет Martha Stewart. Для этого нужно смешать в бутылке с распылителем равные части белого уксуса и воды, а потом распылить средство на стену. И для того, чтобы средство как следует подействовал, его нужно оставить на несколько минут на поверхности.
И в случае, если плесень образовалась на полу, это достаточно просто. А вот когда речь идет о стенах, жидкость просто стекает вниз, и поэтому не дает желаемого эффекта. К счастью, здесь на помощь приходит элементарный лайфхак.
Все, что нужно сделать – это взять бумажную салфетку. Сразу же после того, как вы разбрызгаете средство на стену, приложите ее к стене. Она закрепится благодаря влаге и не даст уксусу и воде стечь вниз.
Через несколько минут уберите салфетку и мягкой щеткой потрите поверхность, пока плесень не исчезнет. После этого нужно протереть стену влажной тряпкой. Если остатки плесени остались, повторите чистку еще раз.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Один очень популярный на кухне предмет категорически запрещено класть в посудомоечную машину – а впрочем, немало людей до сих пор допускают эту ошибку.
Кроме того, у вас дома скрывается несколько вещей, которые вы чистите недостаточно часто – и это вполне может влиять на ваше самочувствие.