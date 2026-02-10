Плесень – это распространенная проблема во многих домах. И она не только портит эстетический вид окон и стен, но и создает серьезную опасность для здоровья, пишет Express.

Как бороться с плесенью на стенах?

Плесень появляется во влажных местах, где температура регулярно меняется – и поэтому чаще всего ее можно увидеть в ванной комнате или на кухне. "Запускать" ее точно не стоит: как только плесень появилась на ваших стенах, она может распространяться очень быстро и в конце концов приведет к аллергическим реакциям, кашлю, а в тяжелых случаях – даже к хроническим респираторным инфекциям.

Приготовить дома средство от плесени очень просто, пишет Martha Stewart. Для этого нужно смешать в бутылке с распылителем равные части белого уксуса и воды, а потом распылить средство на стену. И для того, чтобы средство как следует подействовал, его нужно оставить на несколько минут на поверхности.

И в случае, если плесень образовалась на полу, это достаточно просто. А вот когда речь идет о стенах, жидкость просто стекает вниз, и поэтому не дает желаемого эффекта. К счастью, здесь на помощь приходит элементарный лайфхак.

Все, что нужно сделать – это взять бумажную салфетку. Сразу же после того, как вы разбрызгаете средство на стену, приложите ее к стене. Она закрепится благодаря влаге и не даст уксусу и воде стечь вниз.

Через несколько минут уберите салфетку и мягкой щеткой потрите поверхность, пока плесень не исчезнет. После этого нужно протереть стену влажной тряпкой. Если остатки плесени остались, повторите чистку еще раз.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?