Вибір правильних рослин біля помідорів є перевіреною практикою, пише Interia Kobieta. Якщо зробити заздалегідь свідоме планування посівів, то рослини будуть підтримувати одна одну, а не конкурувати за воду чи поживні речовини з ґрунту.

Читайте також Огірки будете збирати відрами: які сорти дачники радять посіяти навесні

Що посадити поруч з помідорами?

Певні рослини виділяють у ґрунт чи повітря хімічні речовини, які впливають на ріст та розвиток інших рослин. Правильно підібрані місця вирощування можуть пригнітити розвиток патогенів, обмежити проростання бур’янів та відлякати шкідників. Все це може призвести до збільшення врожаю помідорів.

Які трави корисні для помідорів?

Базилік здатен підсилити смак помідорів, а його аромат відлякує попелицю та білокрилку. Орегано та чебрець мають антибактеріальні властивості, а м’ята відлякує мурах.

Що посадити поруч з помідорами?

Часник та цибуля посаджені поруч з помідорами допомагають зменшити ризик грибкових захворювань. Листові овочі – салат і шпинат, захищають ґрунт від надмірного пересихання. Морква покращує структуру ґрунту і не конкуруватиме за поживні речовини. Також дачники радять посадити поруч квасолю, яка збільшує вміст азоту в ґрунті.



Помідори виростуть великими та соковитими / Фото Unsplash

Що не можна садити поруч з помідорами?

Не варто вирощувати помідори на одному й тому ж місці кожного року. Ґрунт через це може бути недостатньо родючим, а рослини заразяться інфекціями. Найгіршими компаньйонами вважаються картопля, перець та баклажани. Вони належать до однієї родини пасльонових, тому вражаються до тих самих хвороб і шкідників.

Затримати цвітіння та дозрівання помідорів може сусідство капусти. Також поруч з томатами не варто вирощувати огірки, бо вони мають зовсім інші потреби у воді. Помідори не люблять надмірного поливу, бо волога призводить до грибкових захворювань та затримки росту. Поганими сусідами вважається також броколі, цвітна капуста та кріп.

Які овочі можна посадити в холодний ґрунт?

Рукола, редис та гірчиця салатна підходять для посадки в холодний ґрунт наприкінці зими або на початку весни, пише Express. Рукола має м'який і солодкий смак в прохолодному кліматі, редис швидко дозріває, а гірчиця салатна легка у вирощуванні навіть для новачків.

Які ще поради варто знати?