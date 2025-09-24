Озимий часник – це той, який висаджують на городі восени й залишають зимувати у землі, пише 24 Канал з посиланням на University of Georgia. Такий часник легко приживається, а вже навесні тішить великими та соковитими зубчиками.

На якій грядці не можна садити часник?

Часник не можна садити на грядці, яка удобрена свіжим гноєм. Він не встигає перепріти за короткий період – в період між збиранням одного урожаю й посадкою часнику. Надати ґрунту родючості можна завдяки компосту, попелу, мінеральних добрив.

Свіжоскопана грядка – погане місце для висаджування часнику. Перекопати грядку потрібно за 2 тижні до посадкової роботи, швидше садити часник не рекомендовано. Якщо здійснити посадку на свіжоскопану грядку, то ґрунт осяде, а зубчики підуть на більшу глибину.

Дачники також не радять висаджувати часник на грядці, що розташована в низині. Її мінус полягає в тому, що восени почнуться дощі, а навесні тала вода затопить посадку, тож, як наслідок, часник згниє.



Правила посадки часнику / Фото Pexels

Краще не садити часник в кислий ґрунт, бо він має всі шанси вирости дрібним та не буде розвиватися належним чином. Перед посадкою потрібно перевірити кислотність ґрунту та вибрати ту ділянку, де вона нормальна. А ще можна заздалегідь розкислити грядку за допомогою попелу.

Великою помилкою дачників є висаджування часнику без внесення добрив, бо він любить рости на родючому ґрунті. Посадка на ділянці одразу після збору іншої культури призведе до того, що часник виросте дрібним й часто хворітиме.

Коли саме садити часник?

Фахівці з Good Housekeeping зазначають, що садити часник можна з середини осені аж до грудня. Важливо посадити його ще до початку заморозків. Потрібно обрати місце ділянки, яке отримуватиме 6 годин сонячного світла.

Для посадки потрібно викопати ямку глибиною 10 – 15 сантиметрів й помістити зубчик гострим кінцем вгору ямки, засипати землею й утрамбувати. Після посадки всіх зубчиків грядку треба полити.

