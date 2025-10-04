Не всі городники знають про ці місця, тож постійно роблять одну й ту саму помилку, отримуючи незначний урожай, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси".

Де не можна садити цибулю?

Волога ділянка

Не можна цибулю на зиму садити в низовинах чи місцях, де накопичується вода під час осінніх дощів чи весняного танення снігу. У такому випадку цибуля не доживе до весни. Грядка цибулі повинна бути на височині, бо звідти швидко стікає вода.

Тінь

Якщо грядка розташована у затінку, то цибуля буде дрібною. Краще обирати для посадки добре освітлені місця, на які падає тінь впродовж всього дня.

Після коренеплодів

Не варто садити озиму цибулю на грядках, де росли буряк, редис, морква чи баштанні культури. Гарними попередниками для цибулі є сидерати – ріпак, гірчиця, горох, квасоля чи сочевиця. Цибулю добре саджати після капусти, огірків, томатів, бобових та зернових.

Після цибулі або часнику

Садівниця зазначила, що така посадка є поширеною помилкою. Озиму цибулю не можна вирощувати два роки поспіль. Така посадка призводить до збіднення ґрунтів та підвищує ризик зараження цибулевою мухою та кореневим кліщем. Після цибулі чи часнику потрібно почекати 2 роки, перш ніж садити їх знову.

Під деревами або біля парканів

Цибуля любить сонце. Якщо посадити її під парканом, то цибулини не дозріють. Поганим місцем є ділянка під плодовими деревами чи вздовж господарських будівель.

Непідготовлена грядка

Завчасне перекопування ґрунту – важлива умова для озимої цибулі. Цибулю не можна садити одразу після перекопування, бо ґрунт почне осідати. Грядку треба підготувати за тиждень до посадки.

Як садити озиму цибулю?

Садівниця розповіла, що садить цибулю в суху землю після сидератів. Замість гною та азотних добрив використовує лише деревну золу – 150 грамів на квадратний метр, щоб забезпечити рослину калієм та фосфором.

Посадку потрібно вкрити не одразу після перших заморозків, а коли температура повітря опуститься до -3 °C. Раннє вкривання шкідливе тим, що створює парниковий ефект й стимулює проростання цибулі. Дачниця бере для накривання натуральний матеріал – тирсу, сухе листя чи ялинове гілля для захисту від вітру.

Погані місця є не лише для цибулі та інших овочів, але й навіть для квітів, пише The Spruce. До прикладу, хризантеми не слід садити в тінистих місцях, погано дренованих ділянках, ділянках з важкою глиною та місцях з верхнім зрошенням. Для підготовки до зими хризантеми потрібно обрізати, залишаючи стебла довжиною 10 сантиметрів над землею, та захистити рослину шаром мульчі.

Де зберігати цибулю на зиму?