Большинство людей хранят лук и чеснок просто в шкафу или в холодильнике, но уже через несколько дней это может привести к гниению, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Эти 6 худших мест, которые не дадут урожая: где нельзя сажать озимый лук

Как правильно хранить чеснок и лук?

Овощам нужно достаточное количество воздуха, чтобы оставаться сухими. В закрытом помещении они быстрее созревают и начинают плесневеть. Британские хозяйки отметили, что лук и чеснок будут свежими, если их хранить в бумажном пакете.

Именно бумага считается лучшим материалом, потому что пористая и позволяет воздуху циркулировать вокруг овощей. Лук и чеснок имеют тенденцию создавать влажную среду, которая со временем приводит к гниению. Бумажный пакет быстро выводит любую влагу и защищает овощи от повреждения.



Советы по хранению лука / Фото Freepik

Сначала с помощью дырокола надо сделать отверстия по бокам на дне бумажного пакета. Достаточно будет от 5 до 10 отверстий, чтобы улучшить вентиляцию. Лук и чеснок можно хранить отдельно или вместе. Хранить пакеты надо в прохладном темном и сухом месте с достаточным количеством свободного пространства.

Не стоит держать овощи в холодильнике, поскольку там им будет слишком холодно. А еще не рекомендуется держать лук и чеснок у окон, поскольку свет может вызвать прорастание.

Специалисты не советуют держать овощи в захламленных местах на кухне, потому что удушье приводит к накоплению влажности. Также овощи надо держать подальше от духовок, поскольку от тепла лук и чеснок начинают гнить. Если придерживаться этих важных правил, то овощи пролежат в течение 3 месяцев.

К слову, чеснок рекомендуется сажать с середины осени до заморозков, пишет Good Housekeeping. Дачники советуют выбирать хорошо дренированный участок под прямыми солнечными лучами. После посадки зубчики чеснока надо полить, а уже весной подкормить удобрением. Собранный чеснок следует хранить в темном и прохладном месте.

Где нельзя сажать чеснок?