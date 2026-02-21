При этом удачно подобранная пара обуви даст возможность оставаться в тренде и одновременно не терять комфорт и удобство, пишет Who Wear What.

Интересно Счета за электричество станут вдвое меньше: все дело – в стиральной машине

Какие мужские кроссовки будут в тренде в 2026 году?

Гибридные силуэты

В этом году новыми моделями дизайнеры задают интересный вопрос: а что же определяет кроссовки? Это резиновая подошва и шнуровка, или удобство в носке, или определенный набор материалов?

Поэтому в 2026 году модники уже запасаются силуэтами "мутантами": гибридами кроссовок и лоферов, кроссовок и сандалий и тому подобное.

Гибридные силуэты очень популярны в 2026 году / Фото из инстаграма

Якщо шукаєте, де придбати чоловічі кросівки зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Також тут можна перевірити кросівки перед оплатою. Для цього на Prom можна скористатися Пром-оплатою: кошти перерахуються продавцю лише після того, як покупець огляне чоловічі кросівки, поміряє та забере посилку.

Кроссовки для бега на тонкой подошве

В 2026 году не нужно быть бегуном, чтобы носить беговые кроссовки, ведь в этом году в тренды возвращаются ретро-модели с тонкой подошвой, резинкой вокруг лодыжки и затянутой шнуровкой. Эта модель особенно трендовой будет выглядеть в нейтральных цветах – чисто черный или белый.

Ретро-кроссовки для бега возвращаются в моду / Фото из инстаграма

Атласные кроссовки

Эти кроссовки – также гибридные, но на этот раз уличный комфорт и спорт пересекается с балетом, пишет Vogue. Нежные шнуровки и атласная ткань кроссовок напоминает о пуантах, и популярность этой модели только набирает обороты. Знаменитости присоединяются к тренду: недавно в атласных кроссовках прогуливался Гарри Стайлз.

Атласные кроссовки входят в тренды 2026 / Фото из инстаграма

Цвета пастельных карандашей

Для того, чтобы в 2026 году оставаться в тренде, не обязательно гнаться за новыми моделями – достаточно обратить внимание на цвета. И ряд брендов, например Fendi, Lacoste и Dries Van Noten представили кроссовки на низкой подошве, легко выделяются из толпы благодаря ярким нетипичным цветам: они ассоциируются с детскими мелками и восковыми и пастельными карандашами.

Интересные цвета кроссовок остаются в моде / Фото из инстаграма

Зеленые, красные, фиолетовые или даже оранжевые кроссовки могут стать новой текстурой в максималистском образе, или же единственной яркой деталью в одежде нейтральных цветов.

Сетчатые кроссовки

Тренд на обувь с открытым верхом в этом году добрался и до кроссовок. В прошлом году сетчатые балетки уже стали частью некоего "визуального канона", но в 2026 году модники стремятся добавить в свою коллекцию также сетчатые кроссовки, сочетающие практичность и минимализм.

Сетчатые кроссовки – тренд 2026 года / Фото из инстаграма

Сетка также отсылает к более классическому, "спортивному" подходу к кроссовкам и напоминает о теннисе.

Что об уходе за обувью следует знать?