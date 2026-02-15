Волога від снігу прискорює втрату тепла й навіть може призвести до натирання, пише Very Well. Експерти дали кілька порад, які допоможуть ногам зберігатися в теплі до кінця зими.

Яке взуття радять носити взимку?

У зимову пору варто носити чоботи зі шкіри чи щільних матеріалів, які не пропускають повітря. Таке взуття зберігає тепло, тому ноги будуть захищені. В дуже холодні дні на допомогу прийдуть навіть одноразові шапочки для душу, які треба одягнути поверх шкарпеток для кращого захисту.

Зігріти ноги допоможуть прості підручні засоби. Складений папір чи газета, що розміщені поверх стопи перед взуванням, створять додаткову ізоляцію у суху погоду. Також може підійти харчова плівка чи звичайний поліетиленовий пакет. Їх можна одягнути поверх шкарпеток, щоб зберегти тепло.



Взуття взимку повинно бути якісним / Фото Pexels

Які шкарпетки обрати?

Для зимових прогулянок добре працює багатошаровість. Найкращим варіантом вважається тонка поліпропіленова шкарпетка, яка відводить піт. Бавовну не варто носити, бо вона вбирає вологу, через що ноги можуть швидко змерзнути. За словами фахівців, вироби з вовни мериноса чи спеціальних технічних тканин допомагають підтримувати сухість шкіри.

Як додатковий внутрішній шар можна використовувати тонкі нейлонові панчохи, які утепляють й не додають зайвого об’єму. Обираючи зимові черевики, варто звертати увагу на гнучкість підошви. Надто жорстка конструкція може викликати дискомфорт та біль у гомілках під час ходьби.

Рух – природне тепло

Взимку не менш важливо підтримувати активність. Після спокійної прогулянки треба прискорити темп чи додавати підйоми сходами. Активні рухи підвищують серцевий ритм, покращують кровообіг та допомагають теплу швидше надходити до кінцівок, зменшуючи ризик замерзання пальців.

Як не впасти на ожеледиці?

Українці вигадали використовувати кухонний металевий дротик для запобігання падінню на ожеледиці, одягаючи його на підошву взуття. Цікавий спосіб показано в інстаграм-дописі @ddstep.in.ua. Потрібно лише придбати в магазині металевий дротик, який добре тягнеться й одягнути на підошву взуття. Завдяки цьому взуття буде краще чіплятися за лід під час ходьби.

Які ще поради корисно знати?