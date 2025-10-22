Підготовка городу до наступного сезону починається вже зараз. Чи потрібно перекопувати землю перед настанням холодів – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Агроцентр".

Чи треба перекопувати город на зиму?

Усе залежить від того, який тип ґрунту на вашому городі. Якщо піщаний – до весни його чіпати не потрібно, інакше це може негативно вплинути на його родючість.

Пухкий і легкий ґрунт достатньо буде просто розпушити, щоб наситити киснем. А от важкий та глинистий ґрунт обовʼязково потрібно перекопати.

На яку глибину перекопувати город?

Якщо ви плануєте садити помідори, огірки, перець, редис і бобові – достатньо глибини у 5 – 10 сантиметрів. А от під картоплю, моркву, буряк, гарбузи та дині грядки треба перекопати глибше, на 25 – 30 сантиметрів.

Якщо ґрунт легкий, то можете навіть не перевертати шари землі, вистачить лише перекладання.

А більше про перекопування городу можна дізнатися у відео ютуб-каналу "Зелена садиба".

Які дерева не можна зараз обрізати?