А от саме регулярне очищення повертає рослинам блиск й забезпечує кращий доступ до сонячних променів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як видалити пил з листя рослин?

Листя рослин від пилу потрібно очищати раз на місяць, якщо в будинку є багато пилу чи живуть домашні тварини. Пил на листях зменшує кількість сонячного світла, що доходить до хлорофілу, а саме від нього залежить ріст рослини.

Очистити листя кімнатних рослин можна кількома способами:

Миття листя у душі

Такий метод найкраще підходить для великих рослин. Горщик потрібно накрти поліетиленовим пакетом та щільно зав’язати біля стебла. Далі потрібно з лійки полити листя водою кімнатної температури, обережно змиваючи пил з усіх боків. Після миття зайву вологу з листя потрібно струсити, зняти пакет й дати рослині висохнути на повітрі, а тоді повернути на місце.



Листя домашніх рослин потрібно протирати / Фото Pexels

Миття за допомогою пульверизатора

Менші листя рослин можна помити за допомогою пляшки з пульверизатором. У ємність з теплою водою додайте кілька крапель засобу для миття посуду, а тоді промийте листя чистою водою й дайте висохнути їм на свіжому повітрі, чи протріть м’якою тканиною.

Миття листя без води

Листя рослин можна протирати вологою м’якою серветкою. Потрібно легенько протерти листочки так, щоб не тягнути їх сильно на себе.

Щоб пил осідав рідше, а листя довше було чистим, потрібно частіше пилососити, витирати поверхні меблів та уникати постійно відкритих вікон, якщо ви живете біля дороги.

Видання Real Simple. розповіло, що є кілька рослин, які не потребують ретельного догляду. До списку домашніх вазонів входить заміокулькас, пеперомія туполиста, сансев'єрія циліндрична, епіпремнум золотистий та аглаонема.

