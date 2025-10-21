Інтернет дозволяє не лише ділитися цікавим контентом, а й заробляти мільйони доларів завдяки прибиранню. Як це вдалося Аурі Кананен – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok rightnow_ukraine.

Хто така Аурі Канен?

Аурі Канен – прибиральниця з Фінляндії, яка стала відомою завдяки своїм роликам про прибирання. Вона показувала, як прибирає дуже брудні помешкання, і набрала велику аудиторію – лише монетизація з Youtube приносить їй до 500 тисяч на рік.

Відео прибирання Аурі з ютуб-каналу прибиральниці:

Однак це далеко не єдиний її дохід – популярні бренди підписали з нею контракти, завдяки чому її дохід складає мільйони доларів на рік.

Чому відео Аурі завірусилися?

Виявляється, людям подобаються відео Аурі, адже відео про прибирання мають заспокійливий ефект. Як показують дослідження, під час перегляду таких роликів в людей з'являється враження, що на одну проблему стало менше.

Приклад Аурі доводить – немає нічого неможливого, якщо любити свою справу та проявити трішки креативності.

