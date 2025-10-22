Коли настає осінь, багато дачників хапаються за секатори, аби якомога швидше привести дерева та кущі в саду до ладу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та якщо ви хочете, аби рослини виглядали якнайкраще і пережили холоди, слід запам'ятати кілька видів, обрізка яких восени та взимку заборонена.

Які рослини не можна обрізати восени?

Які рослини не можна обрізати восени?

Яблуня

Ці дерева часто закладають квіткові бруньки заздалегідь для наступного вегетаційного періоду. І це значить, що осінньою обрізкою ви видалите ці бруньки та зменшите врожайність всього дерева наступної весни.

Окрім того, обрізка до того моменту, коли дерево ввійде в стан спокою, може стати згубною ще й з іншої причини: яблуня не зможе перезимувати та стане вразливою до пошкоджень й хвороб.

Вишня

Обрізка вишневих дерев восени піддає їх ризику розвитку грибка. Відкриті рани, що залишаються після секатора та пилки, не можуть добре загоїтися аж до весни – а це значить, що грибок та хвороби легко проникають у деревину.

Натомість краще відкласти обрізку вишні аж до кінця зими.



Вишню не варто обрізати восени / Фото Pexels

Глід

Ці кущі часто вирощують і з декоративною метою, і задля плодів. Та для того, аби насолодитися і ягодами, і цвітінням, від осінньої обрізки краще відмовитися. Бруньки формуються саме зараз – і невчасна робота з секатором залишить кущ наступного року просто голим.

Бузок

Наприкінці весни ці чагарники утворюють неймовірно пишні грона квітів. Та всього одна невчасна осіння обрізка може призвести до того, що квітів не буде взагалі, адже зав'язує бутони бузок ще наприкінці літа та на початку осені попереднього року, пише Homes&Gardens.

Гортензії

Обрізка гортензій – це завдання з зірочкою навіть для досвідчених садівників. Річ у тому, що деякі сорти рослини можна обрізати восени, адже вони зав'язують бутони на новій деревині. Тим часом інші сорти формують квіти на старих гілках, і це значить, що обрізку проводити восени не можна.

Тож перед тим, як братися за роботу, потрібно обов'язково перевірити, який саме сорт гортензії росте у вашому саду.

