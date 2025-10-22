Подготовка огорода к следующему сезону начинается уже сейчас. Нужно ли перекапывать землю перед наступлением холодов – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Агроцентр".

Надо ли перекапывать огород на зиму?

Все зависит от того, какой тип почвы на вашем огороде. Если песчаный – до весны его трогать не нужно, иначе это может негативно повлиять на его плодородие.

Рыхлую и легкую почву достаточно будет просто разрыхлить, чтобы насытить кислородом. А вот тяжелую и глинистую почву обязательно нужно перекопать.

На какую глубину перекапывать огород?

Если вы планируете сажать помидоры, огурцы, перец, редис и бобовые – достаточно глубины в 5 – 10 сантиметров. А вот под картофель, морковь, свеклу, тыквы и дыни грядки надо перекопать глубже, на 25 – 30 сантиметров.

Если почва легкая, то можете даже не переворачивать слои земли, хватит только перекладывания.

А больше о перекопке огорода можно узнать в видео ютуб-канала "Зеленая усадьба".

