У морозну погоду двигуну потрібно більше часу, щоб вийти на робочу температуру, пише 24 Канал з посиланням на Interia Motoryzacja.

Читайте також Не всі водії знають, а дарма: ось як довго потрібно прогрівати машину взимку

Чому водії закривали радіатор картоном?

Ще багато років тому водії закривали радіатор шматком картону чи фольги, щоб холодне повітря не швидко охолоджувало мотор під час руху. Принцип полягав у тому, щоб обмежити потік холодного повітря й прискорити прогрів двигуна. І саме картон за бампером виконував роль бар’єра, завдяки якому мотор утримував тепло.

Цей метод застосовують й сьогодні, але більшість водіїв вже про нього забули. Лайфхак ідеально підійде для старіших автомобілів – 1990-х чи на початку 2000-х років.

Для сучасних машин необхідність використовувати картон зникла, бо сучасні системи охолодження працюють настільки ефективно, що двигуни досягають своєї робочої температури доволі швидко, навіть в холодну пору. Бензинові мотори прогріваються швидко, дизельні вже після 10 кілометрів пробігу.



Картон допомагає прогріти швидше двигун / Фото Pexels

Термостат у таких машинах блокує рух охолоджувальної рідини через радіатор для досягнення подібної температури. Саме тому закривання радіатора в нових автомобілях є недоцільним.

У старих авто система охолодження є менш ефективною, а двигуни з товстішими стінками прогріваються повільніше. А якщо термостат несправний та постійно відкритий, то мотор може й зовсім не досягнути своєї робочої температури. Саме в таких випадках картон перед радіатором допомагає скоротити час прогріву. Метод ідеально підійде для старих вантажівок, фургонів та автобусів.

Навіщо взимку возити котячий наповнювач?

Котячий наповнювач може допомогти водіям, якщо автомобіль застрягне в снігу, створюючи додаткове тертя для зчеплення коліс, пише Express. Потрібно лише посипати наповнювач під колеса, щоб мати змогу легше виїхати.

Не рекомендується використовувати гарячу воду для розморожування лобового скла, оскільки це може призвести до мікротріщин через різкий перепад температур.

Які ще є автомобільні секрети?