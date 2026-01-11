Така наче й дрібничка у прибиранні здатна вплинути на результат, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

Що перше робити – пилососити чи витирати пил?

Фахівці радять спочатку витирати пил, а потім пилососити. За логікою, під час витирання пилу дрібні частинки підіймаються в повітря й згодом осідають до низу. Якщо спочатку пропилососити підлогу, а потім витерти пил, то доведеться знову братися за прибирання.

Клінери кажуть, що саме пилосошення має бути завершальним етапом. Дехто не бере в руки пилосос після протирання меблів, однак дрібні частинки можуть залишитися між ногами, тому використовувати пилосос у прибиранні необхідною

Втім, є певні винятки для тих, хто тримає вдома домашніх улюбленців. У такому випадку треба спочатку пройтися пилососом, щоб зібрати волосся та шерсть, а тоді після збору всієї маси з килима, братися до витирання пилу.



Пилососити треба наприкінці прибирання / Фото Freepik

Власникам паркету чи плитки радять після пилососа одразу пройтися шваброю з мікрофібри, яка допоможе зібрати найдрібніший пил та зробити підлогу свіжою й доглянутою.

Не забувайте під час прибирання витирати пил зі стельових вентиляторів, світильників та плінтусів. Найкраще підійдуть серветки з мікрофібри. Штори та жалюзі також потребують догляду. Їх треба протирати чи пилососити, а за можливості – прати чи віддавати в хімчистку.

Окрім того, пил теж накопичується на оббивці, тому треба все ретельно прочищати пилососом чи обробляти парою, щоб підтримувати в оселі здоровий мікроклімат.

Прибирання завжди буде ефективним, якщо дотримуватися принципу "зверху вниз". Починайте з найвищих поверхонь й поступово рухайтеся до підлоги. Найкраще користуватися серветками з мікрофібри, оскільки вони не розганяють пил, а надійно його утримують.

До слова, щоб відновити пухнастість килима, можна використовувати фен або праску в поєднанні з водою для розпушення волокон, пише The Spruce. Для видалення вм'ятин від меблів можна застосувати кубики льоду або використовувати оцет, сіль та соду для загального чищення.

Які ще поради варто знати?