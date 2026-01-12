Одна из задач, связанных со стиральной машиной, которой многие стараются избегать – это чистка барабана. Это необходимая, но неприятная работа – и, оказывается, ее совсем необязательно выполнять вручную, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Какая в стиральной машине есть секретная кнопка?

Очистка барабана стиралки – это работа, которую многие люди откладывают, а другие вообще игнорируют полностью. Впрочем, если барабан вовремя не чистить, в нем может накапливаться грязь, мыльный налет и даже плесень – а это, конечно же, повлияет на то, как выстирается ваша одежда.

К счастью, брать губку в руки и очищать барабан вручную не нужно – ведь некоторые стиральные машины имеют некую "секретную кнопку", что запускает режим самоочистки барабана. Все, что для этого нужно сделать – это нажать на кнопку ополаскивания и удерживать ее в течение пяти секунд.

Когда режим очистки закончится, ваша стиралка избавится не только от грязи и остатков моющих средств, но и неприятного запаха, который часто надоедает владельцам стиральных машин.

Что делать, если секретной кнопки нет?

Существуют модели стиральных машин, что, к сожалению, не имеют функции самоочистки. Впрочем, это все еще не означает, что мыть стиралку придется вручную. В таком случае следует воспользоваться элементарным лайфхаком, пишет The Spruce.

Добавьте полстакана хлорного отбеливателя в отделение для порошка стиральной машины, а тогда запустите полный цикл стирки без добавления одежды. После этого нужно повторить этот шаг, но вместо отбеливателя добавить уксус – этот простой трюк поможет достичь идеальной чистоты без трения и уборки.

