Погано змита підлога залишає після себе липкий шар, який призводить до неприємної ходьби, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Втім, проблема ховається не лише у миючому засобі.

Професіонали щодня працюють з десятками квартир, тож знають, які помилки найчастіше роблять люди, коли прибирають дім самостійно. За словами фахівців, іноді це неочевидні речі, які з часом псують інтер’єр. Щоб більше не створювати зайвих клопотів з липкою підлогою, варто звернути увагу на реальні поради, які допоможуть зробити прибирання простішим та безпечнішим.

Чому після миття липнуть тапки до підлоги?

Підлога липка стає не лише через надлишок миючого засобу на поверхні, але й через миття брудною водою чи ганчіркою. Утворена плівка на підлозі – це результат неправильного дозування засобу або поганого ополіскування. Щоб уникнути цієї проблеми потрібно дотримуватися кількох порад:

Правильно дозувати засіб;

Завжди ополіскувати підлогу чистою водою;

Використовувати чисту ганчірку та воду;

Обирати засіб, що сумісний із вашим типом покриття;

Не мити надто гарячою водою, якщо це паркет чи ламінат;

Регулярно змінювати насадку на швабрі.

Дотримання цих порад допоможуть не лише позбутися проблем із прилипанням тапок, але й ідеально вимити підлогу.



Потрібно дотримуватися правильного миття підлоги / Фото Pexels

Видання Southern Living рекомендує не використовувати абразивні миючі засоби для дерев’яної підлоги, оскільки вони можуть подряпати поверхню. Найкращим вибором очищення стане м’яка суміш мила та води. Також не варто застосовувати лужні речовини (оцет), бо вони можуть спричинити потьмяніння покриття.

