Душ є ідеальним середовищем для розвитку бактерій та плісняви, а наліт ще й додатковим забрудненням, яке не завжди легко вивести, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту".
Часто господині починають відмивати душову кабіну від нальоту та забруднень різними домашніми засобами, однак фахівці пропонують іншу альтернативу.
Чим вивести наліт та водний камінь з душової?
Проти відкладень мінералів від жорсткої води найкраще допомагають спеціальні гелі чи спреї, які продаються в господарських магазинах. Їхня перевага полягає в тому, що вони розраховані саме на наліт, не пошкоджують покриття й мають швидку дію.
Народні методи (оцет, лимон) можуть допомогти, але часто шкодять дорогим матеріалам, особливо хромованим змішувачам чи декоративній плитці. Ми не рекомендуємо ризикувати – результатом може бути зіпсована сантехніка,
– кажуть фахівці "Чистоти".
Ефективний спосіб миття душової / Фото Pexels
Видання The Spruce рекомендує витирати душову лійку насухо після кожного використання, щоб уникнути накопичень мінералів. Після кожного прийому душу потрібно використовувати рушник чи гумовий скребок для видалення води з душових кабін та дверей.
Якщо ж ви живете в районі з жорсткою водою й часто страждаєте від мінеральних відкладень, то подумайте про встановлення системи пом’якшення води.
Чим вивести наліт з душової лійки?
Душову лійку можна очистити, помістивши її в розчин з гарячою водою та лимонною кислотою на 10 хвилин.
Лимонна кислота ефективно видаляє вапняний наліт, іржу та мінерали, а також знищує цвіль і грибок.