Душ є ідеальним середовищем для розвитку бактерій та плісняви, а наліт ще й додатковим забрудненням, яке не завжди легко вивести, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту".

Читайте також Найбрудніші місця у ванній: їх постійно забувають прибирати

Часто господині починають відмивати душову кабіну від нальоту та забруднень різними домашніми засобами, однак фахівці пропонують іншу альтернативу.

Чим вивести наліт та водний камінь з душової?

Проти відкладень мінералів від жорсткої води найкраще допомагають спеціальні гелі чи спреї, які продаються в господарських магазинах. Їхня перевага полягає в тому, що вони розраховані саме на наліт, не пошкоджують покриття й мають швидку дію.

Народні методи (оцет, лимон) можуть допомогти, але часто шкодять дорогим матеріалам, особливо хромованим змішувачам чи декоративній плитці. Ми не рекомендуємо ризикувати – результатом може бути зіпсована сантехніка,

– кажуть фахівці "Чистоти".



Ефективний спосіб миття душової / Фото Pexels

Видання The Spruce рекомендує витирати душову лійку насухо після кожного використання, щоб уникнути накопичень мінералів. Після кожного прийому душу потрібно використовувати рушник чи гумовий скребок для видалення води з душових кабін та дверей.

Якщо ж ви живете в районі з жорсткою водою й часто страждаєте від мінеральних відкладень, то подумайте про встановлення системи пом’якшення води.

Чим вивести наліт з душової лійки?