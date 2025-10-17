Плохо смытый пол оставляет после себя липкий слой, который приводит к неприятной ходьбе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чистоту". Впрочем, проблема скрывается не только в моющем средстве.

Профессионалы ежедневно работают с десятками квартир, поэтому знают, какие ошибки чаще всего делают люди, когда убирают дом самостоятельно. По словам специалистов, иногда это неочевидные вещи, которые со временем портят интерьер. Чтобы больше не создавать лишних хлопот с липким полом, стоит обратить внимание на реальные советы, которые помогут сделать уборку проще и безопаснее.

Почему после мытья липнут тапки к полу?

Пол липкий становится не только из-за избытка моющего средства на поверхности, но и из-за мытья грязной водой или тряпкой. Образовавшаяся пленка на полу – это результат неправильной дозировки средства или плохого ополаскивания. Чтобы избежать этой проблемы нужно придерживаться нескольких советов:

Правильно дозировать средство;

Всегда ополаскивать пол чистой водой;

Использовать чистую тряпку и воду;

Выбирать средство, совместимое с вашим типом покрытия;

Не мыть слишком горячей водой, если это паркет или ламинат;

Регулярно менять насадку на швабре.

Соблюдение этих советов помогут не только избавиться от проблем с прилипанием тапок, но и идеально вымыть пол.



Нужно придерживаться правильного мытья пола / Фото Pexels

Издание Southern Living рекомендует не использовать абразивные моющие средства для деревянного пола, поскольку они могут поцарапать поверхность. Лучшим выбором очистки станет мягкая смесь мыла и воды. Также не стоит применять щелочные вещества (уксус), потому что они могут вызвать потускнение покрытия.

