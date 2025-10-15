Відчистити килим можна без будь-якої хімії чи спеціальних засобів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Для цього знадобиться лише один домашній інгредієнт, який знайдеться в кожному домі.

Чим відчистити килим в домашніх умовах?

Для очищення килима знадобиться звичайна харчова сода. Фахівці кажуть, що пилосос прибирає лише поверхневий бруд – волосся, крихти, шерсть. Втім, глибше у волокнах залишаються частинки пилу й вологи, які створюють не зовсім приємний аромат.

Часто люди здають килими в хімчистку, але це досить затратно по часу та грошах. Натомість можна зробити глибоке очищення завдяки природному методу.

Харчова сода – один з улюблених засобів для чищення господинь. Сода розщеплює жири та поглинає запахи. Також вона здатна вбирати вологу й запобігає росту бактерій. Все, що потрібно зробити – посипати содою килим, щоб запустити процес очищення, який не потребує ніякого миття.



Найкраще залишити діяти соду на всю ніч, а вранці лише пропилососити ділянку з содою. Вже наступного дня після цього методу килим стане м’якшим та з кращим запахом.

Для ще приємнішого аромату, до харчової соди можна додати кілька крапель ефірної олії. Підійде лавандова, лимонна чи олія евкаліпта. Для підтримки чистоти таку процедуру можна проводити раз на місяць.

Чому чистка килимів є важливою?

Килим вбирає в себе багато милу та мікроскопічні частинки, які не здатен прибрати пилосос, тож якщо не чистити його, то він здатен стати причиною алергії, пише Martha Stewart. Чистка допомагає видалити старі плями, пил, а ще пилових кліщів. волосся, мертві клітини шкіри й неприємні запахи.

Чим почистити пляму на килимі?