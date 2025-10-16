Засіб для миття волосся добре видаляє жир та бруд з волосся, тож здатен впоратися з брудними поверхнями та навіть жирними плямами, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Фахівці кажуть, що шампунь здатен забезпечити швидке та просте вирішення проблеми.

Читайте також Забудьте про народні методи: ось що допоможе вивести наліт та водний камінь з душової

Що можна мити шампунем?

Жирні плями на одязі

Якщо одяг забруднився жиром, а вдома немає спеціальних засобів, то можна скористатися шампунем, бо у ньому містяться компоненти, які розроблені для розщеплення олії з волосся. Потрібно налити трішки шампуню на тканину й змочити водою, а тоді трохи промокнути ганчіркою, але не терти пляму, поки жир не зійде.

Килими

Для видалення бруду можна використовувати шампунь замість спеціалізованих засобів для чищення килимів. Фахівці кажуть, що шампунь – це миючий засіб для розщеплення жирів та забруднень. Окрім того, його перевагою є те, що він не є агресивним.

Потрібно розвести трішки шампуню в невеликій кількості теплої води й нанести на забруднену ділянку, промокнувши чистою ганчіркою, а через кілька хвилин змити водою.



Килим можна відчистити звичайним шампунем / Фото Pexels

Плитку чи лінолеум

Для кращого миття плитки чи лінолеума, радимо додати до води кілька крапель шампуню. Засіб допоможе видалити бруд та пил, тож підлога стане чистою.

Листя кімнатних рослин

Відновити блиск на листках кімнатних рослин можна за допомогою кількох крапель шампуню, які варто додати у воду в пульверизаторі. Після обприскування пил потрібно обережно витерти серветкою з мікрофібри.

До речі, знайти шампуні за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Нержавіючу сталь

Шампунь творить дива з брудними й тьмяними поверхнями з нержавіючої сталі. Розведіть засіб з водою й витріть раковину, кухонний кран та будь-що від плям води чи мильного нальоту.

Пензлики для макіяжу

На пензликах для макіяжу накопичується бруд, тож помити їх можна у розчині дитячого шампуню з водою. Після миття треба дати їм висохнути або промокнути паперовим рушником.

До слова, заміняти гель для душу шампунем – не варто, пише Byrdie. Шампунь не зволожує шкіру й має інший pH. Засіб видаляє більше жиру зі шкіри, ніж гель, тож може призвести до сухості тіла.

Як у побуті можна використовувати соду?