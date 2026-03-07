Під час прибирання усі регулярно миють душову кабіну, протирають плитку чи скляні перегородки, проте лійка часто залишається без належного догляду, пише Express.

Як дієво очистити вапняний наліт з лійки?

На душовій лійці накопичується наліт та залишки від жорсткої води, однак експертка з прибирання Енні Блекмур добре знає, як повернути лійці чистоту. І це зовсім не складно.

Перед початком роботи дівчина відкрутила душову лійку від шланга. У багатьох моделях це легко зробити без будь-яких додаткових інструментів. Далі треба лише дотримуватись кількох простих порад.

Прочистіть отвори

Зубочисткою чи будь-якою іншою дерев’яною паличкою очистіть отвори всередині лійки. Це допоможе розбити шар вапняного нальоту, який може накопичуватися всередині й погіршувати напір води.

Замочіть душову лійку

Далі блогерка приготувала розчин з рівних частин води та білого оцту. Суміш вона вилила у звичайний пластиковий пакет. Засіб допоможе розчинити вапняний наліт, прибрати плями від жорсткої води й вивести бактерії та цвіль, якщо вони є.

Жінка повністю занурила лійку у пакет з розчином та щільно накрила кухонною фольгою. Це допомагає покращити ізоляцію, щоб оцет почав краще діяти.

Якщо наліт невеликий, то в розчині лійку варто залишити на годину. Для середнього забруднення достатньо 2 години, а для сильного нальоту лійку краще залишити у розчині на всю ніч.

Додаткове очищення

Після замочування лійку треба обприскати засобом Viakal, який чудово відновлює залишки вапняного нальоту, який залишається на поверхні після оцтового розчину.

Тим часом отвори потрібно очистити старою зубною щіткою, а решту поверхні – звичайною губкою. Після миття лійку достатньо лише протерти серветкою з мікрофібри, щоб вона мала блискучий вигляд.

Як очистити лійку від душової: дивіться відео

Для очищення душової лійки від вапняного нальоту можна використовувати свіжовичавлений лимонний сік, який розм’якшує відкладення без різкого запаху, пише Mirror. Лійку можна замочити в розчині з лимонного соку і теплої води або закріпити пакет з рідиною на ній для ефективного очищення.

