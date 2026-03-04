Вже тривалий час оцет купують додому не лише для приготування страв, але й для використання в побуті, пише Express. Він дешевий та добре працює як універсальний засіб для чищення, замість агресивних хімікатів.

Читайте також 3 ложки у пралку на 40 градусів: постільна білизна стане наче новенька

Однак в певних випадках, магазинні засоби для чищення є таки кращими, особливо коли треба якісно помити пральну машину.

Якщо ви плануєте купити пральну машину, на Prom можна знайти великий вибір моделей за різними цінами. Для покупців, які хочуть купити пральну машину у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Чим очистити пральну машину?

Виробники пральних машин рекомендують чистити її раз на 1 – 3 місяці. Сюди входить чистка фільтра, відсіку для миючих засобів, барабана, ущільнювачів дверцят та зовнішньої частини. Можна використовувати цикл самоочищення, якщо ним оснащена пральна машина.

Експертка закликала перестати використовувати оцет для чищення пральної машини. Вона пояснила, що він містить кислоту, яка може пошкодити гумові та пластикові деталі, що встановлені всередині. Постійне використання оцту псує силіконовий ущільнювач навколо дверцят.

Замість оцту жінка порадила просто запустити гарячий цикл прання раз на місяць за температури 60 градусів з додаванням засобу для чищення пральної машини.

Кожну частину пральної машини варто мити окремо, щоб максимально її очистити. Достатньо лише вийняти лоток для миючого засобу й помити його в раковині, щоб вимити накопичення прального порошку.

Фільтр бажано чистити кожних 3 місяці або щоразу, коли він засмічується. Барабан слід чистити відповідним засобом в гарячому режимі кожних 3 – 6 місяців. Ганчіркою за потреби варто протирати ущільнювачі дверей та зовнішню поверхню.

Оцет більше не варто використовувати: дивіться відео

Навіщо додавати губку в барабан?

Видання Sante Plus розповіло про цікавий лайфхак, який використовують під час прання. Досвідчені господині додають губку в барабан. Вона накопичує на собі волосся та шерсть, яка була на вбранні. Окрім того, губка працює як елемент збору зайвого сміття з речей, яке могло б забитися в щілини чи трубу пральної машинки.

Що ще варто прочитати?