Во время уборки все регулярно моют душевую кабину, протирают плитку или стеклянные перегородки, однако лейка часто остается без должного ухода, пишет Express.

Как действенно очистить известковый налет с лейки?

На душевой лейке накапливается налет и остатки от жесткой воды, однако эксперт по уборке Энни Блекмур хорошо знает, как вернуть лейке чистоту. И это совсем не сложно.

Перед началом работы девушка открутила душевую лейку от шланга. Во многих моделях это легко сделать без каких-либо дополнительных инструментов. Далее надо лишь придерживаться нескольких простых советов.

Прочистите отверстия

Зубочисткой или любой другой деревянной палочкой очистите отверстия внутри лейки. Это поможет разбить слой известкового налета, который может накапливаться внутри и ухудшать напор воды.

Замочите душевую лейку

Далее блогерша приготовила раствор из равных частей воды и белого уксуса. Смесь она вылила в обычный пластиковый пакет. Средство поможет растворить известковый налет, убрать пятна от жесткой воды и вывести бактерии и плесень, если они есть.

Женщина полностью погрузила лейку в пакет с раствором и плотно накрыла кухонной фольгой. Это помогает улучшить изоляцию, чтобы уксус начал лучше действовать.

Если налет небольшой, то в растворе воронку стоит оставить на час. Для среднего загрязнения достаточно 2 часа, а для сильного налета воронку лучше оставить в растворе на всю ночь.

После замачивания лейку надо опрыскать средством Viakal, который прекрасно восстанавливает остатки известкового налета, который остается на поверхности после уксусного раствора.

Тем временем отверстия нужно очистить старой зубной щеткой, а остальную поверхность – обычной губкой. После мытья лейку достаточно лишь протереть салфеткой из микрофибры, чтобы она имела блестящий вид.

Как очистить лейку от душевой: смотрите видео

Для очистки душевой лейки от известкового налета можно использовать свежевыжатый лимонный сок, который размягчает отложения без резкого запаха, пишет Mirror. Лейку можно замочить в растворе из лимонного сока и теплой воды или закрепить пакет с жидкостью на ней для эффективной очистки.

