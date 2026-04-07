Проблема сірого кольору виникає через те, що з часом у волокнах накопичуються залишки миючого засобу, вапняний наліт, піт та ще інші забруднення, пише City Magazine.

Через це після кількох прань білизна має всі шанси виглядати не білою, а сіруватою.

Як відбілити білизну?

Виявляється, що таблетки для зубних протезів здатні видалити плями та розчинити відкладення, які й утворюють сірість на тканині. Коли вони розчиняються у теплій воді, то створюють очищувальну пінку, яка здатна освіжити тканини.

У велику миску потрібно налити теплу воду й вкинути всередину 1 – 2 таблетки для зубних протезів, а тоді замочити в ній білизну. У цьому розчині тканина повинна пролежати приблизно годину, а тоді її потрібно вкинути у пральну машину та випрати, як зазвичай.



Відбілити білизну можна досить просто / Фото Pexels

Завдяки такому трюку тканина візуально стане білішою. Рішення привабливе тим, що не вимагає багато зусиль чи довгого вирішення. Достатньо лише мати таблетки і теплу воду.

Фахівці зазначають, що для того, щоб білі речі довше залишали свій колір, їх треба завжди прати окремо від кольорових речей.

Таблетку для посудомийної машини можна використовувати для видалення плям з жовтих подушок, пише Express. За словами користувачів, вона справді допомагає вивести жирні плями без сильних зусиль.

Ефективним також є використання кристалічної соди. Потрібно склянку засобу засипати в пральну машину замість порошку.

