Якщо ви вважаєте себе "лінивим" дачником чи дачницею, але все ще хочете насолоджуватися тінню та зеленню дерев біля дому, цього цілком реально досягти, пише Martha Stewart. Потрібно лише обрати правильні види.

Які дерева майже ніколи не хворіють?

Червоний клен

Це дуже поширене та популярне листяне дерево – але через те, що воно не плодове, його нечасто обирають для саду. Втім, важко перевершити красу червоного клена восени, коли він починає скидати своє розкішне багряне листя.

Дерево стійке до вертицильозного в'янення, грибкових захворювань, а також до чорної смоляної плямистості. Звісно, ризик хвороби завжди зберігається, але він досить низький. А майже до нуля його можна звести кількома елементарними заходами – наприклад, згрібанням опалого листя.

Гінкго

Це не тільки приваблива, але й дуже довговічна рослина, що відома передусім своїм унікальним листям, що нагадує віяло. Листопадне дерево дуже стійке до хвороб, спричинених і бактеріями, і грибками, і вірусами – тож це робить його просто ідеальним вибором для подвір'я.

Окрім того, гінкго виробляє антимікробні сполуки, що тільки підвищує захист від різних шкідників та хвороб. Головне – посадити дерево у добре дренованому ґрунті та на місці, де буде вдосталь сонця.

Південна магнолія

Це велике вічнозелене дерево відоме своїм темно-зеленим листям з багряним нижнім боком, а також неймовірно ароматними білими квітами. Це дерево, попри розкішний вигляд, досить невибагливе щодо догляду та стійке до багатьох шкідників і хвороб.

Для того, аби рослина процвітала, посадити її потрібно у добре дренованому та гарно освітленому місці.

Сосна

У світі існує понад 100 видів рослин родини сосен – і більшість з них зберігають свою хвою протягом цілого року, що робить їх ідеальним вибором для вічнозеленого подвір'я чи саду. Ще одна перевага – сосни майже не хворіють та досить стійкі до шкідників, пише Homes&Gardens.

Кизильник

Кизильник може бути чагарником чи невеликим деревом – і до того ж дуже невибагливим. Ці рослини рясно цвітуть навесні, а восени тішать ефектною зміною кольору листя. Вони ідеально підходять для посадки у подвір'ї чи саду.

