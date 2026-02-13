Вже на початку нового сезону нас чекає ностальгічний тренд на посадку рослин, які нагадають нам сади бабусів, пише Ideal Home. У моді буде 5 рослин в бабусиному стилі, які варто посадити у своєму.

Які рослини знову в моді?

Мальви

Квіти легко вирощуються й потішать сад гарними кольорами. Мальви переживають відродження у 2026 році, оскільки садівники схиляються до романтичних стилів посадки. Високі шпилі квітів роблять їх особливими, тож вони чудово вписуються у невеликі сади.

Дельфініуми

Класична рослина для дачі ще минулого року почала набирати популярності. Дельфініуми вважаються квітами для котеджних садів. Їхня висота прикрашає клумби, а за правильного догляду вони здатні знову зацвісти впродовж року.



Дельфініум блакитний цього року буде популярним

Запашний горошок

Рослина має дуже приємний запах, тож тішитиме садівників ним все літо. Горошок знову набирає популярності, оскільки аромат повертається до центру уваги садівників.

Роками аромат ігнорувався на користь посадок, які не потребують особливого догляду, але у 2026 році садівники хочуть сенсорних вражень більше, ніж будь-коли,

– зазначила спеціалістка із садівництва Ембер Танні.

Іриси

Наповнити сад можна приголомшливими ірисами красивих кольорів. Завдяки своїм невибагливим вимогам до догляду, іриси переживають своє відродження. Рослини ідеально підійдуть для початківців, які лише беруться до посадки квітів у саду.

Люпин

Сміливі кольорові варіації квітів та їхній запах врязять кожного садівника. Посадити рослини можна з насіння, тож виростити їх досить легко. Раніше люпин втратив популярність через старомодність, а тепер знову повернувся в тренди через свою яскраву кольорову гаму.

Які рослини не варто садити біля дому?

Інвазивні рослини, такі як англійський плющ і гліцинія, можуть швидко захопити ділянку і пригнічувати інші рослини, пише Real Simple. Японська жимолость і барвінок, хоч і популярні, але легко витісняють інші види і створюють проблеми в саду. Краще садити ті рослини, які є перевіреними й не зашкодять іншим рослинам.

