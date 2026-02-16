Если вы считаете себя "ленивым" дачником или дачницей, но все еще хотите наслаждаться тенью и зеленью деревьев возле дома, этого вполне реально достичь, пишет Martha Stewart. Нужно только выбрать правильные виды.

Какие деревья почти никогда не болеют?

Красный клен

Это очень распространенное и популярное лиственное дерево – но из-за того, что оно не плодовое, его нечасто выбирают для сада. Впрочем, трудно превзойти красоту красного клена осенью, когда он начинает сбрасывать свои роскошные багровые листья.

Дерево устойчиво к вертициллезному увяданию, грибковым заболеваниям, а также к черной смоляной пятнистости. Конечно, риск болезни всегда сохраняется, но он достаточно низкий. А почти до нуля его можно свести несколькими элементарными мерами – например, сгребанием опавших листьев.

Гинкго

Это не только привлекательное, но и очень долговечное растение, известное прежде всего своими уникальными листьями, напоминающими веер. Листопадное дерево очень устойчиво к болезням, вызванных и бактериями, и грибками, и вирусами – поэтому это делает его просто идеальным выбором для двора.

Кроме того, гинкго производит антимикробные соединения, что только повышает защиту от различных вредителей и болезней. Главное – посадить дерево в хорошо дренированной почве и на месте, где будет достаточно солнца.

Южная магнолия

Это большое вечнозеленое дерево известно своим темно-зелеными листьями с багровым нижней стороной, а также невероятно ароматными белыми цветами. Это дерево, несмотря на роскошный вид, достаточно неприхотливое в уходе и устойчивое ко многим вредителям и болезням.

Для того, чтобы растение процветало, посадить его нужно в хорошо дренированном и хорошо освещенном месте.

Сосна

В мире существует более 100 видов растений семейства сосен – и большинство из них сохраняют свою хвою в течение целого года, что делает их идеальным выбором для вечнозеленого двора или сада. Еще одно преимущество – сосны почти не болеют и достаточно устойчивы к вредителям, пишет Homes&Gardens.

Кизильник

Кизильник может быть кустарником или небольшим деревом – и к тому же очень неприхотливым. Эти растения обильно цветут весной, а осенью радуют эффектной сменой цвета листьев. Они идеально подходят для посадки во дворе или саду.

