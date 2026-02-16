Колорадський жук може з’явитися на городі вже у квітні чи травні, коли температура становить приблизно 14°C, пише Interia Kobieta. Пік активності припадає на червень та липень. У цей час самки відкладають яйця на нижній стороні листя, а личинки почнуть пожирати всю зелень.

Як позбутися колорадського жука на городі?

В Україні картоплю традиційно садять на початку травня, проте тут все залежить від погоди. Дехто висаджує овочі навіть наприкінці квітня, якщо вже стабілізувалася тепла погода. Та перед тим, як приступати до посадок, на грядках варто висадити кілька рослин, які є природними ворогами колорадського жука.

Мішенню шкідника є не лише картопля, але й баклажани та помідори. Жуки об’їдають листя цих овочів, послаблюючи рослину. Дачники не радять труїти жуків хімічними засобами. Спочатку варто спробувати натуральні методи.



Колорадських жуків позбутися досить просто / Фото Pexels

Захисний бар’єр від колорадських жуків та інших шкідників створять бобові культури, посаджені поруч. До них відноситься квасоля, горох та боби. Вони збагачують ґрунт азотом, який допомагає картоплі правильно розвинутися.

Сприятливі умови для вирощування картоплі створить білокачанна, цвітна чи брюссельська капуста. А от квіти й трави створять такий собі "залізний бар’єр" проти колорадського жука та картопляної нематоди.

Дачники рекомендують висадити поруч з картоплею чорнобривці, настурції, м’яту, базилік, часник, редьку та хрін. Ці рослини не лише захистять овочі від жуків, але й покращать смак та якість бульбів.

Як зберігати картоплю?

Для уповільнення проростання картоплі слід зберігати її з яблуками та уникати пластикової упаковки, забезпечуючи циркуляцію повітря, пише City Magazine. Проросла картопля може містити соланін, що викликає побічні ефекти, такі як нудота та головний біль.

