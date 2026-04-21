Які сорти картоплі посадити у 2026 році: 5 лідерів, які обожнюють українці
- Для гарного врожаю картоплю слід садити на початку травня, коли ґрунт прогрітий і температура стабілізувалася.
- Найкращими сортами картоплі в Україні для посадки є Беллароза, Рив’єра, Гранада, Пікассо та Королева Анна, які забезпечують стабільний урожай.
Картопля є однією з найпоширеніших культур на українських городах, тож дачники вже ретельно готуються до посадки. Для хорошого урожаю потрібно звернути увагу на два моменти – правильний обраний час і якісний сорт.
Отримати щедрий урожай досить просто, розповів дачник на ютуб-каналі "Ліричний Селянин". Та перед тим, як обирати сорт, все ж таки важливо здійснити посадку в теплу погоду.
Коли садити картоплю і які сорти обрати?
Проблеми з картоплею виникають найчастіше від того, що бульби садяться у холодний та погано прогрітий ґрунт. Весна цього року хоч і прийшла вчасно, проте досі ще досить холодна.
Щоб бути певними в тому, що урожай зійде, а бульба не замерзне в ґрунті, запланувати посадку потрібно на початку травня. В останній місяць весни температура вже стабілізується, а ґрунт рівномірно прогрівається.
У такому разі в дачників ще залишається трохи часу, щоб обрати правильні сорти для посадки. У відеоролику садівник проаналізував коментарі та реальний досвід садівників зі всієї України й виділив п’ятірку лідерів, які найкраще себе зарекомендували на ділянках.
Сорти картоплі можна замовити на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про посадкові бульби – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.
Які сорти картоплі обирають українці?
- "Беллароза" (1 місце) – українці вважають цей сорт беззаперечним лідером, оскільки він дає стабільний та хороший урожай.
- "Рив’єра" (2 місце) – один з найпопулярніших дуже ранніх сортів. Якщо цей сорт швидко посадити, то урожай можна отримати в дуже короткі терміни.
- "Гранада" (3 місце) – дачники відзначають сорт високою врожайністю та гарним смаком, з витягнутою формою бульб.
- "Пікассо" (4 місце) – відомий сорт з рожевими вічками, який довго зберігається й не є вимогливим у догляді.
- "Королева Анна" (5 місце) – сорт має гарний товарний вигляд завдяки рівномірним бульбам, які виростають майже однаковими.
Як вибрати сорт картоплі для посадки: дивіться відео
Щоб визначити свого фаворита можна висадити кілька сортів, проте все ж таки клімат та склад ґрунту також відіграють важливу роль, тому на це дачникам слід звертати увагу.
Для посадки картоплі відстань між лунками повинна бути 30 – 35 сантиметрів, а між рядами 70 – 80 сантиметрів, пише The Spruce. Перед посадкою ґрунт має бути пухким та сухим, адже картопля не витримує вологи. Земля має прогрітися на глибині 10 – 12 сантиметрів, а температура ґрунту має бути не меншою, ніж +7 градусів.
Часті питання
Коли найкраще садити картоплю для отримання гарного врожаю?
Найкраще садити картоплю на початку травня, коли температура стабілізується і ґрунт рівномірно прогрівається — це допоможе уникнути замерзання бульб.
Які сорти картоплі є найпопулярнішими серед українських дачників?
Найпопулярнішими сортами серед українських дачників є 'Беллароза', 'Рив’єра', 'Гранада', 'Пікассо' та 'Королева Анна' — вони відзначаються високою врожайністю та гарним смаком.
Які умови важливі для посадки картоплі?
Для посадки картоплі важливо, щоб ґрунт був пухким і сухим, прогрівався на глибині 10 – 12 сантиметрів, а температура ґрунту була не меншою ніж +7 градусів — також треба дотримуватися відстані між лунками в 30 – 35 сантиметрів, а між рядами в 70 – 80 сантиметрів.