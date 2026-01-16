Ноги не змерзнуть навіть в найсильніші морози: чим їх треба натерти

У холодну пору є безліч лайфхаків, які здатні зігріти ноги, але одиниці знають про метод з ефірною олією. Натирання ніг певними видами олій допоможе їх нагріти нічим не гірше, ніж теплі шкарпетки.

Січень цього року доволі холодний, тож чимало людей шукають лайфхаки, які допоможуть їм зігрітися, пише 24 Канал з посиланням на Reddit. Користувачі розповіли про один натуральний засіб, який здатен зберегти тепло ніг.

Як зберегти тепло ніг в мінусову температуру?

Ефірна олія – це висококонцентрований екстракт, який часто використовують в ароматерапії. Втім, цей засіб здатен ще й покращувати кровообіг та зігрівати тіло.

Імбирна олія є однією найкращих олій для змащування ніг. У ній містяться сполуки, які збільшують кровотік до кінцівок. Потрібно лише змішати кілька крапель олії із соняшниковою та втерти суміш у ступні.

Аналогічно ефективною вважається ефірна олія перцевої м’яти. У ній міститься ментол, який спочатку наче викликає відчуття охолодження, а тоді зігріває ноги. Для використання її також потрібно розвести з іншою олією й втерти в ноги, добре їх масажуючи.



Ефірні олії зігрівають ноги / Фото Freepik

Також добре зігріваючою вважається ефірна олія кориці. У ній міститься сполука, яка покращує кровообіг та збільшує кровотік до ніг. Аналогічну дію має ефірна олія чорного перцю чи евкаліпта.

На кожну стопу достатньо буде лише 2 – 3 крапель. Компоненти діють як подразник, змушуючи капіляри розширюватися, а кров – циркулювати швидше. У результаті тіло почне самостійно генерувати тепло. Наносити олійки варто лише на сухі ноги, а після застосування лайфхаку – одягнути тонкі шкарпетки.

До слова, звичайний чорний перець може зігріти ноги, якщо покласти горошини в носок та в центральну частину стопи, пише Telegraf. Цей трюк використовують туристи та альпіністи для покращення кровообігу і збереження тепла ніг. Горошини потрібно покласти в носок та в центральну частину стопи. Попри те, що горошинки жорсткі, вони досить маленькі, тож не завдадуть дискомфорту. Крім того, перчинки роблять масаж й впливають на дрібні точки на стопах.

Які ще поради корисно знати?