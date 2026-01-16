Январь этого года довольно холодный, поэтому многие ищут лайфхаки, которые помогут им согреться, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit. Пользователи рассказали об одном натуральном средстве, которое способно сохранить тепло ног.

Как сохранить тепло ног в минусовую температуру?

Эфирное масло – это высококонцентрированный экстракт, который часто используют в ароматерапии. Впрочем, это средство способно еще и улучшать кровообращение и согревать тело.

Имбирное масло является одним из лучших масел для смазывания ног. В нем содержатся соединения, которые увеличивают кровоток к конечностям. Нужно лишь смешать несколько капель масла с подсолнечным и втереть смесь в ступни.

Аналогично эффективным считается эфирное масло перечной мяты. В нем содержится ментол, который сначала как бы вызывает ощущение охлаждения, а потом согревает ноги. Для использования его также нужно развести с другим маслом и втереть в ноги, хорошо их массируя.



Эфирные масла согревают ноги / Фото Freepik

Также хорошо согревающим считается эфирное масло корицы. В нем содержится соединение, которое улучшает кровообращение и увеличивает кровоток к ногам. Аналогичное действие имеет эфирное масло черного перца или эвкалипта.

На каждую стопу достаточно будет лишь 2 – 3 капель. Компоненты действуют как раздражитель, заставляя капилляры расширяться, а кровь – циркулировать быстрее. В результате тело начнет самостоятельно генерировать тепло. Наносить масла стоит только на сухие ноги, а после применения лайфхака – одеть тонкие носки.

К слову, обычный черный перец может согреть ноги, если положить горошины в носок и в центральную часть стопы, пишет Telegraf. Этот трюк используют туристы и альпинисты для улучшения кровообращения и сохранения тепла ног. Горошины нужно положить в носок и в центральную часть стопы. Несмотря на то, что горошинки жесткие, они достаточно маленькие, поэтому не нанесут дискомфорта. Кроме того, перчинки делают массаж и влияют на мелкие точки на стопах.

Какие еще советы полезно знать?