Радіатори накопичують сміття, які знижують їхню теплову ефективність, пише 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, вони ще й викликають неприємний запах, коли нагріваються.

Як відновити тепло в оселі?

Найкраще мити батареї тоді, коли вони холодні. Тому варто дочекатися відключення світла або вимкнути опалення, якщо воно у вас не центральне. Далі скористайтеся пилососом з довгою насадкою, щоб очистити важкодоступні кути.

Після цього батареї потрібно помити. Приготуйте м’який розчин на основі теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Тоді протріть поверхню губкою та змийте залишки засобу чистою водою, а тоді витріть все насухо.



Покращити тепло радіатора досить просто / Фото Freepik

Якщо ж після такої чистки і миття батарея знову буде гріти погано, то ознакою може бути скупчення повітря всередині. У такому випадку потрібно спустити зайде повітря.

А ще більшість українців роблять банальні помилки, які перешкоджають розповсюдженню теплу по кімнаті. До прикладу, диван здатен утримувати тепло чи меблі, які розміщені поруч з батареями. Фахівці радять не тримати близько до радіаторів меблі, оскільки тепло з часом може їх пошкодити.

Одяг також здатен перекривати потік повітря. Якщо накрити батареї рушниками чи светрами, то процес блокується. Речі вбирають в себе значну частину тепла, тому замість того, щоб гріти кімнату, радіатор витрачає енергію на сушіння.

До слова, перед зимою всі починають чистити камін, але не всі засоби можна використовувати, пише Rightonbracket. Не використовуйте абразивні або легкозаймисті хімікати для чищення каміна, оскільки вони можуть пошкодити цеглу та становити загрозу безпеці. Для чищення скла каміна використовуйте спеціальні засоби, уникати агресивних речовин, які можуть його подряпати.

