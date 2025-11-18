Щоб оселя завжди залишалася чистою, рекомендуємо звернути увагу на 5 правил, які допоможуть зберегти підлогу без бруду, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Читайте також Не знадобиться жодна хімія: як за лічені хвилини прочистити злив на кухні

Як зберегти підлогу чистою?

Дбайте про чисті лапи домашніх улюбленців

Протирайте лапи собакам одразу після повернення з прогулянки. Також завжди знімайте взуття одразу біля порогу й не ходіть у кросівках чи чоботах по дому. Це правило допоможе не допустити, щоб пил та грязюка розповсюдилися по всіх кімнатах.

Подвійний килимковий бар’єр

Поставте один килимок перед дверима, а інший – вже в коридорі. Перший збере грубий бруд, а другий – затримає дрібний пил. Завдяки двом килимкам кількість слідів на підлозі стане меншою.

Прибирайте плями одразу

Свіжу пляму на підлозі протирайте одразу, а не чекайте дня, коли будете мити підлогу у всіх кімнатах. Кава, сир чи жир дуже швидко в’їдаються в покриття, а потім перетворять протирання у складний процес. Виділіть кілька секунд, щоб проблема зникла без зусиль.



Плями на кухні протирайте одразу / Фото Freepik

Захистіть прохідні зони

У коридорі, в проходах між кімнатами чи місце біля дивана – збирають найбільше пилу. Покладіть там доріжки чи невеличкі килимки, які зберуть пил та не дадуть йому можливості більше розповсюджуватися.

Їжте лише на кухні

Вживайте їжу лише на кухні, оскільки прийом їжі у спальні чи вітальні забруднить килим та підлогу крихтами, які потім всюди порозносяться.

Експерти кажуть, що підлогу краще мити теплою водою. Гаряча може залишити липкість, а холодна погано справляється зі стійким брудом.

До слова, прилипання тапок до підлоги може бути викликане надлишком миючого засобу, миттям брудною водою чи ганчіркою, розповіли 24 Каналу "Чистота". Щоб уникнути липкості, слід правильно дозувати засіб, ополіскувати чистою водою, використовувати чисті матеріали та дотримуватись рекомендацій для типу покриття.

Як повернути килиму свіжий запах?