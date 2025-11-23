Радиаторы накапливают мусор, которые снижают их тепловую эффективность, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, они еще и вызывают неприятный запах, когда нагреваются.

Читайте также Как сделать дом теплее на 10 градусов без отопления: простой трюк на 5 секунд

Как восстановить тепло в доме?

Лучше всего мыть батареи тогда, когда они холодные. Поэтому стоит дождаться отключения света или выключить отопление, если оно у вас не центральное. Далее воспользуйтесь пылесосом с длинной насадкой, чтобы очистить труднодоступные углы.

После этого батареи нужно помыть. Приготовьте мягкий раствор на основе теплой воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Тогда протрите поверхность губкой и смойте остатки средства чистой водой, а потом вытрите все насухо.



Улучшить тепло радиатора достаточно просто / Фото Freepik

Если же после такой чистки и мытья батарея снова будет греть плохо, то признаком может быть скопление воздуха внутри. В таком случае нужно спустить зайдет воздух.

А еще большинство украинцев делают банальные ошибки, которые препятствуют распространению тепла по комнате. К примеру, диван способен удерживать тепло или мебель, которые размещены рядом с батареями. Специалисты советуют не держать близко к радиаторам мебель, поскольку тепло со временем может их повредить.

Одежда также способна перекрывать поток воздуха. Если накрыть батареи полотенцами или свитерами, то процесс блокируется. Вещи впитывают в себя значительную часть тепла, поэтому вместо того, чтобы греть комнату, радиатор тратит энергию на сушку.

К слову, перед зимой все начинают чистить камин, но не все средства можно использовать, пишет Rightonbracket. Не используйте абразивные или легковоспламеняющиеся химикаты для чистки камина, поскольку они могут повредить кирпич и представлять угрозу безопасности. Для чистки стекла камина используйте специальные средства, избегать агрессивных веществ, которые могут его поцарапать.

Какие еще подсказки для дома надо знать?