Вимкнені батареї швидко втрачають тепло, однак утримати його можна завдяки способу, на який потрібно витратити лише 5 секунд власного часу, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як зберегти тепло в оселі?

Фахівці радять зробити одну просту річ – відкрити штори в кімнаті. Природне світло здатне підвищити температуру в кімнаті до 10 градусів. Така елементарна порада справді працює.

Сонячні промені нагріють стіни, підлогу та меблі, тож завдяки цьому вдасться утримати тепло всередині кімнати до вечора.



Відкривайте штори вдома, щоб впустити тепло / Фото Freepik

Найкраще цей метод працює у кімнатах з вікнами, що виходять на південь чи захід, оскільки сонця в цій частині найбільше. Штори треба відкрити пізно вранці, коли сонце стає найінтенсивнішим. Закривати їх потрібно одразу після заходу сонця, щоб тепло залишилося всередині кімнати. Експерти кажуть, що така проста звичка здатна зменшити витрати на 25%.

Що ще може зберегти тепло?

Використовуйте світлі килими та текстиль. Світлі кольори краще відбивають тепло й рівномірніше його розподіляють.

Підтримуйте чистоту скла. Тонкий шар пилу зменшує кількість світла, що потрапляє в кімнату, тому вікна потрібно час від часу мити.

Кілька секунд на відкривання й закривання штор допоможуть довше залишатися теплу без додаткових витрат.

