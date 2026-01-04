Попіл має доволі багато корисних властивостей, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Є кілька розумних та екологічних способів, які допоможуть використати попіл з каміна з користю.

Як використати попіл?

Засіб для очищення камінного скла

Сажу на склі каміна можна відчистити попелом. Достатньо лише змочити м’яку ганчірку водою, вмочити в сухий попіл та круговими рухами протерти забруднене скло. Попіл добре підхоплює сажу, тому достатньо наприкінці миття лише пройтися вологою тканиною.

Добавка до ґрунту

У деревній золі міститься калій та інші корисні мінерали для рослин. Попіл можна використовувати як природне добриво для кислих ґрунтів. Достатньо лише тонкого просіяного шару навколо рослини. Важливо лише поєднувати попіл з іншими органічними матеріалами.



Попіл можна використовувати в різних цілях / Фото Freepik

Поглинач запахів

Попіл має таку ж саму дію, як і харчова сода, бо має властивість вбирати неприємні запахи. Поставте невелику відкриту ємність з сухим попелом у коморі, підвалі чи іншому місці, де накопичується затхлий запах. Таким чином можна освіжити повітря без хімічних ароматизаторів.

Чистячий засіб для дому

Поєднавши попіл з водою, можна отримати м’який абразив, який підходить для очищення металевих чи керамічних поверхонь. Потрібно лише прибрати великі шматки вугілля й розвести попіл з водою до утворення пасти й втерти її в поверхню.

Посипання доріжок взимку

Якщо доріжка до будинку й сходи вкрилися льодом, то попіл може стати альтернативою піску чи солі. Посипте слизькі ділянки тонким шаром, щоб покращити зчеплення й усунути падіння.

Очищення грилю та металевих інструментів

Попіл підійде в догляді за грилем та металевими аксесуарами на відкритому повітрі. Паста з попелу та води легко видаляє нагар і забруднення решіток та інструментів.

