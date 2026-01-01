Більшість свічок за бюджетною ціною виготовляються з парафіну, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta. Парафін є побічним продуктом переробки сирої нафти, тому під час горіння в повітря потрапляють токсичні сполуки – толуол та бензол.
Чому парафінова свічка є небезпечною?
Ці речовини вважаються канцерогенними й містяться у вихлопних газах дизельного палива. Використання таких свічок мають негативні наслідки для здоров’я. Часте вдихання парафіну в закритих та погано провітрювальних приміщеннях здатне призвести до головної болі та проблем з диханням.
У зоні підвищеного ризику – люди з алергією, захворюванням дихальної системи, діти та вагітні жінки. А ще свічки виділяють формальдегід, який негативно впливає на нервову систему.
Які свічки є безпечнішими?
Набагато кращим є варіант свічки з соєвого воску. Він є біорозкладним та не виділяє токсинів під час горіння у таких кількостях, як парафін. Соєва свічка горить повільніше й довше зберігає аромат. Також вигідним варіантом є свічка з бджолиного воску, яка навіть допомагає очищати повітря.
Парафінові свічки є шкідливими / Фото Freepik
На що звертати увагу при виборі свічки?
Читайте склад. Завжди перевіряйте, з якого воску виготовлена свічка. Ріпаквий, бджолиний чи соєвий віск є найкращим.
Обирайте натуральні аромати. Фахівці радять робити ставку на свічки з ефірними оліями, а не синтетичними ароматизаторами.
Звертайте увагу на гніт. Він має бути з бавовни чи дерева. Гніт з металевою серцевиною краще оминати.
Оцініть запах. Різкий, хімічний аромат свідчить про використання штучних добавок.
До слова, ялинку не слід розміщувати в зонах з постійним рухом, біля джерел тепла та у вологих місцях, пише Ideal Home. Безпечна відстань від батарей для ялинки – метр, а найкраще місце для неї – суха та добре вентильована кімната.
Які ще є цікаві лайфхаки по дому?
Щоб підтримувати підлогу чистою, знімайте взуття у приміщенні і мийте лапи домашніх улюбленців після прогулянки.
Для очищення каміна від сажі потрібно використовувати теплу воду та оцет у пропорції 1:1, а також щітку для старої сажі.